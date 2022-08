Separação Simone e Simaria: relembre os hits das irmãs

A separação Simone e Simaria foi anunciada nesta quinta-feira, 18, em carta aberta aberta aos fãs nas redes sociais. Donas de dezenas de hits, as irmãs trabalhavam juntas desde 2012, mas foi há sete anos que as artistas estouraram país afora com o álbum ‘Bar das Coleguinhas’, que inclui a faixa ‘Meu Violão e o Nosso Cachorro’.

Separação Simone e Simaria é anunciada pelas irmãs

A dupla divulgou uma nota em suas redes sociais na tarde desta quinta anunciando o término da parceria musical. “Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo”, começa o texto.

“A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória”, diz Simone na nota.

As famosas informam que os shows já contratados serão cumpridos por Simone. Já Simaria informou que vai se afastar temporariamente dos palcos para se dedicar aos filhos e de sua condição vocal. A nota termina agradecendo a todos pela compreensão e que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras.

Ao longos dos últimos meses, Simone e Simaria já vinham trocando farpas publicamente. As polêmicas começaram com um áudio vazado durante uma participação do Programa do Ratinho, no qual era possível ouvir um desentendimento entre as irmãs.

Depois, Simaria se atrasou em mais de uma hora para um show da dupla, no qual Simone se apresentou sozinha quase até o final, quando sua irmã chegou. O climão entre as duas era nítido e viralizou na web.

Em junho, foi a vez de Simaria viralizar mais uma vez ao dar uma entrevista ao colunista Léo Dias, no qual detalhou os atritos com Simone.

COMUNICADO pic.twitter.com/Pnkx8XhBgN — Simone e Simaria | BAR DAS COLEGUINHAS 2 🍻 (@SimoneeSimaria) August 18, 2022

Melhores músicas de Simone e Simaria

Simone e Simaria começaram a cantar ainda crianças. Iniciaram a carreira em 1996 como backing vocals da banda de Frank Aguiar, mas logo chamaram atenção dos produtores e começaram a ganhar mais espaço, chegando a fazer alguns duetos com o artista.

Em 2007, foram convidadas para fazerem parte da banda Mundo do Forró, que lhes rendeu grande reconhecimento nas regiões norte e nordeste do Brasil. Mas foi em 2012 que as duas decidiram deixar o grupo para seguir carreira solo oficialmente – elas já haviam lançado um álbum juntas em 2004, intitulado ‘Nã, Nã, Nim na Não’, mas não deram continuidade à carreira como dupla na época.

Em 2015, a carreira das artistas mudou de vez. Com o lançamento do CD e DVD ‘Bar das Coleguinhas’, a dupla emplacou seu primeiro hit com ‘Meu Violão e o Nosso Cachorro’, hoje com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. Consolidaram o sucesso no ano seguinte ao lançarem um DVD ao vivo em Goiânia, estourando as faixas ‘126 Cabides’, ‘Quando o Mel é Bom’ e ‘Regime Fechado’ por todo o país. Desde então, se tornaram um dos principais nomes do “feminejo” ao lado de Maiara & Maraísa e Marília Mendonça, que também ganharam grande repercussão nacional na época.

Relembre os principais sucessos da dupla:

Quando o Mel É Bom (2015): 37 milhões de visualizações.

Meu Violão e o Nosso Cachorro (2015): 111 milhões de visualizações.

Regime Fechado (2015): 212 milhões de visualizações.

Loka (2017) com participação de Anitta: 721 milhões de visualizações. Apesar da parceria musical de sucesso, que rendeu 500 milhões de visualizações em apenas um ano para o clipe no YouTube, as coleguinhas e Anitta tiveram um desentendimento, conforme revelado por Léo Dias no livro ‘Furacão Anitta’.

“Fomos dar um conselho pra Anitta, mas ela não gostou. Às vezes a gente dá um toque para alguém e a pessoa não quer ouvir. Acontece com a gente também”, disse Simaria durante o lançamento do DVD Aperte o Play em 2019. A cantora ainda declarou que não havia mais nenhuma treta com a carioca e que as duas fizeram as pazes.

Amoreco (2020): 123 milhões de visualizações.

Foi Pá Pum (2020): 291 milhões de visualizações.

Amiga (2022), último hit antes da Separação Simone e Simaria: 46 milhões de visualizações.