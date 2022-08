Simone e Simaria antes da fama: relembre o início das irmãs

As coleguinhas do sertanejo anunciaram o fim da dupla após 10 anos de carreira, então relembre Simone e Simaria antes da fama e a trajetória das irmãs. A união das duas chegou ao fim em 18 de agosto de 2022, e as cantoras agora seguirão na música, mas em carreira solo.

Por que a dupla acabou?

Após desentendimentos públicos e pausa na carreira, a dupla Simone e Simaria chegou ao fim. Em nota, as irmãs agradeceram os fãs e afirmaram que não será o fim da vida artística, mas não divulgaram o motivo da separação.

“Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo.Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras.”

O que Simaria sobre o fim da dupla

“Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante”

O que Simone sobre o fim da dupla

“A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo! Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória”

Simone e Simaria antes da fama

As irmãs Simone e Simaria, de 38 e 40 anos, respectivamente, estiveram por uma década como dupla, e ao longo dos anos o público pode conferir as mudanças na aparência das coleguinhas.

Em participação no “PodDelas”, Simone revelou que passou por intervenções cirúrgicas por estética, como Lipo. “Fiz umas 4, 5, 6, sei lá quantas, já fiz bastante, mas nunca fiz HD, porque HD é para quem é magrinho e organizado a gente é na luta”, contou.

A cantora tem 1,52 de altura e já mencionou que chegou a pesar 87 quilos.

Simaria também mudou bastante e em cliques antigos é fácil notar a transformação. Além da mudança da idade, é possível notar também que o estilo da coleguinha evoluiu. Aliás, a cantora chegou a ser chamada de Kardashian brasileira. Em 2018, a cantora mostrou o antes e depois do sorriso após trocar as lentes de contato.

Para quem não lembra, Simaria iniciou a carreira aos 14 anos e fez parte da banda do cantor Frank Aguiar como backing Vocal. Em 1998, Simone também entrou para a banda. Já a dupla ingressou na música sertaneja em 2012.

