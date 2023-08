Sidney Sampaio é casado? Ator namorou Nakamura

O ator Sidney Sampaio, 43 anos, é conhecido por ser um dos galãs de novelas da Globo na década de 2000. Sucesso entre as espectadoras, o artista também já esteve em vários relacionamentos ao longo da carreira e já foi noivo. O famoso é pai de Leonardo, com a publicitária Juliana Gama.

Quem é a namorada de Sidney Sampaio?

Sidney Sampaio atualmente está solteiro. O ator é bastante reservado em relação a sua vida pessoal e quase não compartilha publicações sobre relacionamentos e família. Não há fotos ou indícios de algum namoro em sua página no Instagram, mais voltada para o trabalho.

O que se sabe é que em fevereiro de 2022, o ator estava namorando a modelo Sara Pereira, de 23 anos - a moça é vinte anos mais nova que o ator, que está com 43.

O ator já namorou outras figuras conhecidas da mídia ao longo da vida. O rapaz foi noivo de Carol Nakamura, ex-bailarina do Faustão e influenciadora digital, com quem teve um término bastante conturbado. Os dois cancelaram o casamento com apenas três semanas de antecedência para a cerimônia, quando todos os detalhes já estavam prontos.

Em 2020, ele estava namorando Patrícia Lopes. O rapaz também já manteve relacionamentos com a médica Adriane Furlan e com Juliana Gama, mãe de seu filho Leonardo.

Nesta sexta-feira, 4, Sidney se jogou da janela de um quarto de hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo informações do Balanço Geral RJ, da Record, o artista destruiu o cômodo onde estava hospedado. Pessoas que estavam no local relataram que o famoso chegou transtornado ao local por volta das 4h, e funcionários e hóspedes começaram a ouvir barulhos vindo de onde ele estava por volta das 7h.

Sidney Sampaio foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e não corre risco de vida.

Veja: VÍDEO: O que aconteceu com Sidney Sampaio? Ator se joga de hotel