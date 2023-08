VÍDEO: O que aconteceu com Sidney Sampaio? Ator se joga de hotel

O ator Sidney Sampaio, 43 anos, se jogou do primeiro andar de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 4 de agosto. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e não corre risco de morte. As informações são do Balanço Geral RJ, da Record.

Como está o ator Sidney Sampaio?

Hospedado em um hotel em Copacabana, o ator Sidney Sampaio teria destruído o quarto e perturbado outros hóspedes. O noticiário traz a informação de que o artista estava transtornado quando pulou da janela do seu quarto.

As imagens obtidas pela Record TV mostram o momento em que o artista se joga e é socorrido pelos militares.

#BalançoGeralRJ | Ator Sidney Sampaio destruiu o quarto de um hotel e depois se jogou da janela pic.twitter.com/Etop1Ej6UJ — Tino Junior (@tinojunior) August 4, 2023

Ao Splash do UOL, a assessoria informou que o ator atravessa um quadro de depressão profunda.

A última participação em novela foi em 2019, em Topissíma, como o delegado André Medeiros. O ator estava cotado para participar de A Fazenda 2023.

Sidney Sampaio é pai de Leonardo, 6 anos, fruto de seu relacionamento com a produtora Juliana Gama.