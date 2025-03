Solteira? Quem é o namorado de Bella Campos

Maria de Fátima em Vale Tudo, a atriz Bella Campos também atrai curiosidades em sua vida pessoal. A artista namorou o MC Cabelinho por quase um ano, mas a relação terminou após boatos de traição. Mas a artista está solteira?

Bella Campos está solteira?

Bella Campos, de 27 anos, está solteira no momento, mas boatos que circularam na mídia no ano passado indicaram que o rapper BK’, 35 anos, seria o namorado da atriz. Até hoje, a relação não confirmada oficialmente e os dois nunca pousaram para fotos juntos.

O último namoro público da global foi com o MC Cabelinho, em uma relação que começou nos bastidores da novela Vai Na Fé, em outubro de 2022. O então casal chegou a tatuar o nome um do outro no corpo.

Agora discreta sobre sua vida pessoal, a artista vai viver a vilã Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, uma das personagens mais icônicas da teledramaturgia.

Com o status, também vieram críticas, a jovem atriz comentou o assunto durante a festa da novela que aconteceu no dia 20 de março, no Copacabana Pallace, no Rio de Janeiro. “Com crítica ou sem crítica, a gente tá se dedicando, trabalhando e fazendo com muito amor”, disse em entrevista ao Gshow.

