'Sou toda natural': Cariúcha tem meme icônico; relembre

Alessandra Cariúcha, 32, ficou famosa em 2009 ao dar uma entrevista para p Profissão Repórter. Na época, ela estava indignada por perder o concurso Garota Laje e, no momento da derrota, foi entrevistada pelo repórter Caco Barcellos. A revolta da jovem virou um meme nas redes sociais.

Agora peoa de A Fazenda 15, o público relembre o meme:

Qual o meme da Cariúcha?

A cantora é lembrada pelo meme "eu sou bonita, não tenho estria, não fiz uma cirurgia plástica. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba". A frase foi dita por ela logo após perder o prêmio, um carro usado, que seria dado à campeã do concurso Garota da Laje.

A repercussão do vídeo mudou a vida de Cariúcha, que já tentava investir na carreira de cantora. No programa Encontro, em novembro de 2020, a famosa disse que começou a ser notada pelos produtores musicais que antes não lhe davam atenção, comprou um apartamento e ainda abriu uma loja de perucas.

Hoje, ela conta com mais de 700 mil seguidores em sua página no Instagram e também realiza shows. Entre as faixas mais famosas, estão "Tá de Cara", "Deixa Eu Sentar", "Mão Boba" e "Bate Direito".

Desde 2017, Cariúcha mantém uma rivalidade com Jojo Todynho, cantora e vencedora de A Fazenda 12. A treta começou porque a mulher do meme afirmou publicamente que a famosa foi a responsável pela briga entre Anitta e Pabllo Vittar, no mesmo ano, logo após o lançamento da música "Sua Cara".

Diante da revelação, Jojo também foi à público responder à declaração. "Olha, agora apareceu a meme de 2000 não sei quantas bolinhas, época de 'Carga Pesada', se metendo em uma história que não sabe, que não lhe compete, que não tem nada a ver com a tua vida para poder aparecer", disse a cantora em referência ao meme de Cariúcha.

A rivalidade entre as duas continuou ao longo dos anos. Em agosto, após a divulgação da notícia de que Jojo presenteou o novo namorado com um carro de R$ 200 mil, Cariúcha postou uma indireta afirmando que "amor não se compra". Todynho respondeu à rival e as duas trocaram farpas publicamente mais uma vez.

A Fazenda 15

A nova temporada do reality começa dia 19 de setembro, às 22h30 (horário de Brasília), e vai contar com 18 participantes, além do paiol.

A Fazenda 2023 vai ao ar diariamente na Record, sempre na mesma faixa de horário. O público também pode acompanhar os peões durante 24 horas por dia pelo PlayPlus, que disponibiliza o pay-per-view para os assinantes - o plano tem o custo de R$ 15,90 mensais.

Depois do fim da dinâmica do Paiol, serão 22 participantes ao todo. Geralmente, não há eliminação na primeira semana. A disputa começa de fato na segunda quarta-feira em que o reality estiver no ar, quando os peões competirão na primeira Prova do Fazendeiro da temporada. Quem vencer deve delegar as tarefas para os colegas, que incluem não só limpar a casa mas cuidar dos animais, e indicar um rival para a roça.

Programação

Segunda-feira: prova do lampião e definição da baia.

Terça-feira: formação de roça.

Quarta-feira: prova do fazendeiro.

Quinta-feira: eliminação.

Sexta-feira: festa.

Sábado: melhores momentos da festa.

Domingo: últimos acontecimentos da rotina dos peões.