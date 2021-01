Tatá Werneck de férias é a melhor entrevistada de um talk show

Tatá Werneck, de 37 anos de idade, está aproveitando as suas férias longe da televisão para divertir o público de casa. Com a famosa caixinha surpresa verdade ou mentira da rede social do Instagram, a apresentadora resolveu criar um verdadeiro talk show na web, o que está divertindo os fãs e seguidores da página.

Tatá Werneck faz talk show na web

A mãe de Clara Maria,de 1 ano e um mês, fruto do seu casamento com o ator Rafael Vitti, de 25 anos de idade, está sendo a atração e ainda por cima, fazendo o divertimento do público na quarentena. De férias do programa de entrevista humorístico “Lady Night”, do Multishow, Tatá Werneck está aproveitando para inverter os papéis e ser a melhor entrevistada da web. Com o tempo livre da TV, ela também se dedica a família e ainda cria tempo para gerar conteúdos divertidíssimos para o público na internet.

Através do Stories do Instagram, a humorista recebe as perguntas enviadas pelos seguidores e tenta responder da maneira mais engraçada possível, o que diverte ainda mais. Sem papas na língua e bem-humorada, ela domina os assuntos e de forma engraçada, sempre dá as melhores respostas, como quando respondeu um fã que a questionou sobre o som que a humorista faz na hora H. “Eba, eba, eba, caramba, que coisa maravilhosa está acontecendo aqui”, brincou.

Perguntas dos fãs com as melhores respostas de Tatá

Nesta quinta-feira (14), um seguidor perguntou se Tatá Werneck gostaria “que celebridade internacional ela gostaria de entrevistar”. Tatá não hesitou e respondeu que seria a Fernanda Montenegro (atriz brasileira). Em outra pergunta, um fã escreveu: “Que famosa você pegaria?” e Tatá disse na hoje: “Kristen Stewart, Jennifer Aniston. Ou seja, só mulher que não ficaria comigo…”.

Ela também foi questionada sobre se o seu peito teria murchado depois do parte. Com a melhor resposta, ela disse: “Ele já estava murcho antes do parto”. Entre as interações dos fãs, também uma pergunta relacionado a Globo, que diz: “Já fez sexo na globo”. Na resposta ela fez ironia: “Claro que não gente, meu emprego”. Mas, em seguida ela sussurrou: “Sim, não chegou a ser sexo, mas put*** já”. Um fã foi ainda além e pediu um iphone de presente. Tatá disse: “Amor, isso aí é caminhão do Faustão, não é aqui não”.

Repercussão na web

Além das melhores respostas para as perguntas dos fãs, Tatá também faz as melhores dublagens. Alguns dos seus seguidores, pediram para a famosa criar uma sequência de vilãs que a humorista interpretou. Eles pediram: “Faz uma vilã com sotaque mineiro”, pediu um internauta. Com direito a sotaque e tudo mais, Tata deu vida a uma personagem mineira. E não parou por aí. Depois, teve ainda a vilã mexicana e a nordestina. “Faz uma vilã carioca colocando ketchup na pizza de uma mocinha paulista”, e Tatá Werneck fez.

Tatá Werneck ainda deu vez a uma sessão de astrologia. Como sempre bem-humorada, ela fez comentários sobre os signos. “Fala sobre Áries”, escreveu um seguidor. “Sobre Áries? Não posso falar, meu amor. É a opinião do ariano que vale”, respondeu a apresentadora do programa ‘Lady Night’.

