Tays Reis grávida de Biel? Cantora mostra teste de gravidez

Tays Reis grávida? A cantora de 26 anos deixou os fãs intrigados ao publicar nas redes sociais um clique em que surge segurando um teste de gravidez positivo enquanto abraça o namorado, Biel, de 24. Os dois, que se conheceram durante o reality show A Fazenda 12 e engataram um namoro sério após o fim da temporada, não deram detalhes da suposta gravidez. No entanto, o DCI tem respostas.

Tays Reis grávida?

A intérprete de Paredão Metralhadora posou segurando um teste de gravidez com resultado positivo e publicou o clique no Instagram, onde soma mais de 1,7 milhão de seguidores. No entanto, a gravidez pode ser apenas cena para o lançamento do clipe de Artigo 157, música em que a cantora vai lançar neste domingo (17) com o namorado.

Os dois gravaram o videoclipe da música recentemente e estiveram essa semana no Hora do Faro, dominical da RecordTV, para apresentar a canção em rede nacional. A ideia é que o clipe seja lançando ao mesmo tempo em que o programa for levado ao ar. No entanto, ainda não existe um horário confirmado.

“Se preparem para as surpresas que estão por vir!”, avisou Tays no Instagram. Já Biel celebrou a repercussão da música antes mesmo do lançamento oficial. “Antes da gente acordar já tinha tag nos trending topics do Twitter, minha família! VOCÊS SÃO FODAS! Estão preparados pro lançamento mais esperado do ano? Força máxima agora na divulgação e que Deus abençoe esse material tão lindo e feito com tanto carinho! É PRA VOCÊS! Vamos juntos, juntos e além! É DOMINGO AGORA!”, escreveu ele.

