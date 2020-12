Término? Ludmilla quebra silêncio após boatos de crise no casamento

A cantora Ludmilla foi envolvida em burburinhos de que estaria com o casamento crise. Neste sentido, ela decidiu abrir o jogo nesta quinta-feira (17) e falar se teria terminado com Brunna Gonçalves. Será?

Ludmilla e Brunna sofrem crise no casamento?

Todos os burburinhos da suposta crise no relacionamento com Brunna começaram com uma publicação misteriosa da cantora. Em seu Twitter, Ludmilla falou sobre “descobrir o que não queria”.

Isso porque, a dona do hit ‘Rainha da Favela’, escreveu o seguinte nas redes sociais: “Pegar celular que não é seu pra ver a hora e descobrir coisa errada é fod*.”

Logo uma fã brincou: “Fica difícil saber se é uma música nova ou briga no relacionamento”. Apesar das especulações, nesta quinta-feira (17), a verdade foi revelada.

Pegar celular que não é seu pra ver a hora e descobrir coisa errada é foda. — Ludmilla 👑 (@Ludmilla) December 17, 2020

Cantora esclarece boatos de crise com Brunna Gonçalves

Na verdade, a publicação se tratava do lançamento de seu novo lançamento ‘I Love You Too’. Ou seja: Tudo não passou de marketing para o novo trabalho da funkeira carioca.

“Passei o dia sumida, fui para a praia. Fiz reuniões, ensaiei, participei de uma live. Estou voltando para casa e só agora de explicar para vocês. Passei o dia inteiro recebendo muitas mensagens”, começou a cantora, nos Stories.

“Muitos estavam preocupados de ter acontecido algo comigo e com a Brunna. Não aconteceu nada, estamos muito bem. Inclusive ontem fizemos um ano de casamento e comemoramos, passamos o dia muito bem”, esclareceu Ludmilla, que completou um ano de casada com a bailarina.

Mais sobre o novo hit de Ludmilla

Para completar, Ludmilla, que esteve nas Maldivas, decidiu dar alguns spoilers sobre seu novo hit. Ao que se sabe, ela fará um feat com Orochi, e o tema de ‘I Love You Too’, é a descoberta de uma traição.

“As minhas postagens são sobre a minha nova música. É como se eu estivesse com as mensagens do cara, sabe? E se a pessoa mandou ‘i love you too’, é porque ele mandou ‘eu te amo’ antes”, explicou a famosa.

Inclusive, o lançamento aconteceu nesta quinta-feira (17), em todas as plataformas digitais Já o clipe, gravado no Rio de Janero, é lançado hoje. A composição de Soraia Ramos mistura português, espanhol e um pouco de inglês.

https://www.youtube.com/watch?v=Dj9WrKvrp4Y