Thais Fersoza comenta reencontro com avó: ‘coração acelerou’

Thais Fersoza compartilhou no Instagram a emoção de reencontrar com a avó. “Coração acelerou. Eu tive uma tarde muito especial. Com muitos metros de distância”, disse referente aos cuidados necessários em meio à pandemia do novo coronavírus. As duas não se viam há quase um ano, desde o Natal de 2019.

Como foi o reencontro de Thais Fersoza com a avó?

No carro e com máscara facial, a atriz comentou sobre o momento marcante. “O Michel (Teló) veio comigo e foi me acompanhando. Uma mega distância, eu de um lado e ela do outro, mas pude vê-la e me fez muito feliz.”

Thais também mostrou os desenhos que os filhos, Melinda e Teodoro, fizeram para presentear a “vó Dita”. Tratam-se de borboletas com colagens de bolinhas coloridas. Tudo limpo com álcool, para garantir a segurança.

“Ela (a avó) inclusive teve Covid no início do ano, em maio. Foi muito difícil. Eu estava em São Paulo. Desde que a gente chegou no Rio de Janeiro, não a tinha visto. A gente estava pensando como, tentando entender as possibilidades.”

Mais um encontro de Thais Fersoza

No mesmo dia, Thais aproveitou para encontrar com outra pessoa especial em sua vida, a amiga Fe Loureiro. “No caminho, tinha uma mocinha muito especial, minha amiga desde os 11 anos, que acabou de ter neném. Não pude vê-la durante a gestação dela, mas tivemos um encontro muito feliz, que fez um calorzinho no coração. Sabe aquelas amizades que é de olho, q você se emociona. Te amo, amiga.”

A atriz reforçou que as duas seguiram todos os protocolos de segurança, ao conversarem na calçada. “Ela que é de sair abraçando e beijando… De repente, nos vimos com uma saudade gigante, mas o respeito ao vírus falava mais alto. E assim seguimos nos amando e protegendo”, completou.