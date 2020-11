O TikTok virou uma febre em 2020 e ganhou muitos fãs em todo o mundo. O aplicativo chegou a marca de 800 milhões de TikTokers ativos, como são chamados os seus usuários. Aliás, eles utilizam a plataforma para se divertir na internet e gravar vídeos com efeitos interessantes.

Sua popularidade só cresce e o que não faltam são produtores de conteúdos engraçados. Muitos famosos e até mesmo pessoas anônimas têm usado o TikTok para divulgar marcas. Por isso, listamos alguns TikTokers famosos no Brasil e em outros países.

5 TikTokers conhecidos em todo o mundo

Baby Ariel – 34.8 milhões de seguidores

Além de ser uma TikToker famosa, Ariel Rebecca Martin é atriz e cantora norte-americana. Ela ficou conhecida nas redes sociais em 2015 e se tornou um sucesso após sua campanha anti-bullying no TikTok. Mas após o alcance dos seus posts, ela foi reconhecida pela Revista Forbes como uma das principais influenciadoras do segmento de entretenimento.

Mr. Faisu – 32.1 milhões de seguidores

A Índia é um dos países com mais usuários do TikTok e foi lá que nasceu Faisal Shaikh, ou Mr. Faisu. O jovem faz parte do Team 07, que é um grupo de celebridades do seu país.

Mas recentemente, seu grupo se envolveu numa polêmica com a plataforma e Faisu ficou com a conta suspensa durante um tempo. Ainda assim, ele é um dos TikTokers com mais seguidores em todo o mundo.

Kristen Hancher – 24.6 milhões de seguidores

Kristen Hancher possui mais de 24 milhões de seguidores na plataforma e faz parte de um grupo de influenciadores chamado Team 10. Ela é conhecida sobretudo pelas mudanças no cabelo e pela sincronia labial em seus vídeos.

Jacob Sartorius – 23.7 milhões de seguidores

Em seguida, o TikToker Jacob Sartorius, de 16 anos, ostenta a marca de quase 24 milhões de seguidores. Mas ele só ficou famoso através do grupo Musical.ly e principalmente após o relacionamento com a personagem Eleven, da série Stranger Things.

JiffPom – 21.2 milhões de seguidores

Se você é aquela pessoa que paga internet para ver vídeos de bichinho e fofurices, certamente vai amar esse perfil do TikTok. JiffPom é um cachorrinho da raça lulu-da-pomerânia que possui mais de 21 milhões de seguidores na plataforma.

O pet já apareceu ao lado de personalidades hollywoodianas em diversos tapetes vermelhos e ainda quebrou um recorde por agilidade no Guinness book. Além disso, ele ainda participou de um dos clipes da cantora Katy Perry.

8 TikTokers mais famosos do Brasil

Curioso para saber quem são os TikTokers mais famosos do Brasil atualmente? Então confira aqui alguns perfis brasileiros com mais seguidores para você acompanhar agora mesmo e se divertir bastante.

Whindersson Nunes – 12.6 milhões de seguidores

Whindersson Nunes vem se destacando não só no TikTok como também em outras redes sociais. Ele publica vídeos diários na plataforma e já chegou até mesmo a realizar uma live na ferramenta. Os seus vídeos trazem um pouco de tudo: tem humor, dicas, dublagem, moda e até mesmo propagandas para marcas famosas.

Tirullipa – 12.2 milhões de seguidores

Assim como Whindersson, Tirullipa é um grande comediante já conhecido de longas datas. Seus vídeos no TikTok são carregados de humor e irreverência. Aliás, o humorista já ultrapassou a marca de 12 milhões de seguidores, números que crescem a cada dia.

Maísa – 11.4 milhões de seguidores

Maísa foi uma das primeiras personalidades brasileiras a embarcar na onda do TikTok. Ela é bastante admirada nessa rede social e mantém a sua simpatia e sagacidade mesmo em meio a comentários ácidos.

Gessica Kayane – 8.4 milhões de seguidores

Quem segue alguns famosos como Tirullipa e Whindersson Nunes nas redes sociais, já deve ter ouvido falar na Gessica Kayane. A TikToker já conquistou mais de 8 milhões de usuários do aplicativo e é uma das principais comediantes do programa Os Roni, que passa no Multishow.

Mario Junior – 3.9 milhões de seguidores

Se você utiliza o Twitter, provavelmente já viu algum vídeo de um garoto que encanta a todos pelo seu jeito romântico. Esse é o Mário Júnior, considerado um dos reis do TikTok.

O jovem já conseguiu viralizar diversos vídeos apenas com o seu charme e diálogos engraçados, que para alguns beiram a breguice. Por isso, se você está buscando dicas de como conquistar uma garota, sem dúvidas vai amar os vídeos dele.

Rafael Uccman – 3.2 milhões de seguidores

Rafael Uccman já é bastante conhecido nas redes sociais, mas foi através dos TitTok que ele conseguiu mais notoriedade. Seu conteúdo envolve a montagem de looks incríveis, que são divertidíssimos.

Lorraine Silva, ou apenas “Pequena Lo” – 2.7 milhões de seguidores

Outra TikToker que você vai amar conhecer é a pequena Lo. Essa mineira vem conquistando muitos fãs na plataforma, com os seus vídeos engraçados. O seu conteúdo vai de dublagens até situações das quais ela já passou na vida, o que provoca uma identificação com a sua audiência.

Camila de Lucas – 2.0 milhões de seguidores

Quem ainda não conhece essa figuraça da internet, precisa conhecer agora mesmo. A TikToker iniciou a sua carreira como blogueira de moda e beleza no Youtube, mas se destacou mesmo foi no TikTok. Hoje ela produz vídeos super divertidos, falando sobre temas diversos.

Já viu que o TikTok é bem diferenciado não é mesmo? Então escolha os perfis que você se interessar mais e entre no mundo dos TikTokers. Aliás, aproveite e conheça a lista dos TikTokers mais bem pagos.