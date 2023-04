Twitter remove selo de verificado de perfis de celebridades

O Twitter começou a remover o selo de verificado para usuários não pagantes nesta quinta-feira, 20. A rede social já havia anunciado anteriormente que as etiquetas azuis só seriam mantidas para assinantes do plano Blue. A mudança ocorre após Elon Musk assumir como novo sócio da rede social.

O Twitter havia dito que as etiquetas seriam retiradas em 3 de abril, o que não ocorreu. Um segundo anúncio foi feito, agora afirmando que os selos seriam retirados neste dia 20.

Um dos primeiros famosos que perderam o selo azul do Twitter foi o influenciador digital e empresário Felipe Neto. "Oficialmente não mais verificado na plataforma. E assim ficarei", escreveu. O youtuber já havia publicado que não pagaria pelo Twitter Blue.

Estrelas globais como as cantoras Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga e Selena Gomez também não são mais verificadas na plataforma, assim como o The New York Times, um dos maiores e mais relevantes noticiários do mundo, que já havia perdido o selo após provocar o Twitter e afirmar que não compraria o selo.

O selo azul era cedido a grandes personalidades e veículos de mídia como forma de comprovar que aquele perfil é autêntico, protegendo os usuários de caírem em contas falsas.

A mudança foi anunciada após Elon Musk, que comprou ações da plataforma, assumir como novo dono do Twitter. O empresário vem promovendo uma série de mudanças dentro do site, que desagradaram parte dos internautas. O bilionário está no comando da rede social desde outubro do ano passado.

Os usuários devem perder o selo aos poucos, já que o processo da remoção é feita de forma manual. Muitas contas que ainda aparecem como verificadas devem perder a etiqueta nos próximos dias.

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX

Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU

— Twitter Verified (@verified) April 19, 2023