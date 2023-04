O dia que Silvio Santos foi até a Globo para manter Gugu no SBT

Proposta de Silvio e conversa com Roberto Marinho aconteceu no final da década de 80

No seriado O Rei da TV, da plataforma de streaming Star+, que conta a história de Silvio Santos, é mostrado a vez que o dono do SBT impediu a ida de Gugu Liberato (1959-2019) para a Globo mesmo após o apresentador ter assinado contrato com a emissora carioca. Na época, Silvio ofereceu uma proposta irrecusável para Gugu.

Quando o Gugu assinou com a Globo?

Gugu assinou contrato com a Globo em 1987, mas nunca chegou a trabalhar na emissora de fato. Ele havia sido convidado para comandar as tardes de domingo no canal, um dos espaços mais disputados da televisão brasileira.

Na época, o apresentador trabalhava há dez anos no SBT e comandava o programa Viva a Noite aos sábados, que garantia bons índices de audiência. Apesar do bom desempenho, Gugu sonhava em ter um programa nas tardes de domingo, ocupadas por Silvio Santos - que não pretendia largar o posto tão cedo.

Gugu recebeu uma proposta da Globo no final da década de 80 para assumir as tardes de domingo na emissora com um salário de 750 mil cruzados, o dobro do que ganhava no SBT. O apresentador chegou a assinar o contrato, mas sua saída não se concretizou.

Isso porque Silvio Santos passou por problema de saúde que o afastou temporariamente da televisão. O dono do SBT viajou para os Estados Unidos para operar as cordas vocais e recebeu a orientação para poupar sua voz - o que era impossível já que esse era seu principal instrumento de trabalho.

Com o rei da TV fora do ar, o SBT viu o Ibope de domingo despencar. Foi então que Silvio oferece uma proposta irrecusável para Gugu, que ganharia quatro horas aos domingos e seria considerado o "sucessor" do rei do baú se caso ele precisasse se afastar novamente.

De acordo com informações publicadas pela Veja em 2017, Silvio Santos ofereceu um contrato de cinco anos e um salário mínimo de 50 mil dólares.

Em entrevista ao programa do Porchat, em agosto de 2017, Gugu contou que Silvio foi pessoalmente conversar com Roberto Marinho, dono da Globo, para rescindir o contrato. O apresentador contou a história na íntegra: "Eu apresentava o Viva a Noite que dava muita audiência. Então o Boni me chamou e eu assinei contrato com a Globo, que me prometeu um programa aos domingos, fizeram cenário, estava tudo pronto pra estrear.

Gugu seguiu contando que Silvio o chamou e disse "olha, eu não queria que você fosse pra Globo. Eu estou com um problema de garganta, quero que você fique e divida o domingo comigo". O apresentador afirmou que não poderia recusar o pedido da emissora carioca, pois eles haviam passado um ano investindo nele. Silvio rebateu: "se problema é dizer não para a Globo, eu vou com você e falo com o Roberto Marinho. Vou agora, inclusive. Vamos lá", disse o dono do SBT.

Ambos pegaram um voo para o Rio de Janeiro no mesmo dia e foram até a Globo para se encontrar com Boni, um dos diretores. "O Boni chegou, sentamos. O Silvio Santos não deixou eu falar. Ele disse: 'Vim aqui dizer que o Gugu não vai para Globo, ele vai continuar no SBT'", contou.

Mas Boni afirmou que só Roberto Marinho poderia resolver a situação. Enquanto Gugu retornou ao aeroporto, Silvio foi ao encontro do chefão da emissora. Duas horas depois, o dono do baú chegou com a notícia: "Gugu, tudo certo. Falei com o Roberto e você não vai pra Globo".

Sem o apresentador do SBT, quem assumiu as tardes de domingo foi Fausto Silva, que assinou com a Globo em 1988.

Por que o Gugu saiu do SBT?

Gugu só deixou oficialmente o SBT em 2009 para assinar com a Record, onde receberia um salário de R$ 3 milhões. Na época, a emissora de Silvio Santos passava por uma grande crise de audiência.

O apresentador comandou o Programa do Gugu entre 2009 e 2013, que não obteve o mesmo sucesso que as atrações comandadas por ele no SBT. Depois de dois anos fora do ar, ele retornou para apresentar o programa de auditório 'Gugu' até o ano de 2017.

Ainda na emissora, o apresentador esteve no comando do Power Couple Brasil e do Canta Comigo até o ano de sua morte, em 2019.

O imbróglio entre Gugu e Silvio Santos é retratado no seriado O Rei da TV. O dono do SBT é interpretado por José Rubens Chachá enquanto Liberato é vivido por Paulo Nigro.

