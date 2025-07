Única filha de Sandra Annenberg assume namoro e beija atriz

O amor está no ar! Elisa Annenberg Paiva, de 22 anos, filha de Sandra Annenberg, 57, e Ernesto Paglia, 66, assumiu o namoro com a atriz americana Karlie Jo Dickinson. A brasileira publicou um vídeo nas redes sociais e mostrou que está feliz da vida.

O vídeo faz parte de um trend do Tik Tok e mostra as duas se abraçando e beijando em uma calçada de New York, onde Elisa mora. Karlie Jo Dickinson é uma atriz e estudante de artes cênicas americana. De acordo com seu perfil no Backstage, ela atua desde os 11 anos.

Em 2023, a Elisa Annenberg-Pagliase assumiu parte da comunidade LGBTQIA+ e ganhou apoio da mãe. Á época, a jovem contou a reação da jornalista. ccxxx”Foi muito especial. Meus pais foram muito receptivos e eu não esperava nada menos, porque são pessoas muito cultas e que sempre demonstraram apoio à comunidade. Nunca foi uma coisa de me sentir intimidada, sempre me senti muito abraçada”, disse.