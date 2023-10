Sandra Annenberg novelas: jornalista esteve em Pacto de Sangue

Quem vê a extensa e consagrada carreira de Sandra Annenberg no jornalismo nem imagina que a famosa de 55 anos já esteve em séries e novelas no passado. Próximo ao final da década de 80 e começo dos anos 90, Sandra ganhou trabalhos na televisão e montou um currículo de atriz antes de seguir para o jornalismo.

Qual novela Sandra Annenberg já fez?

Sandra Annenberg trabalhou em apenas duas novelas: Pacto de Sangue (1989) e Cortina de Vidro (1989 - 1990), mas ela também atuou em séries durante a carreira de atriz, como Bronco (1987), trama de comédia da Band que era protagonizada pelo humorista Ronald Golias, a minissérie Chapadão do Bugre (1987), e as séries Tarcísio & Glória (1988), República (1989) e A, e, i, o...Urca (1990).

Em Pacto de Sangue, obra de Regina Braga para a faixa 18h, ela interpretou a personagem Celeste Mendonça, uma moça que foi criada de forma conservadora pelos pais Abílio (Rubens de Falco) e Clara (Maria Isabel de Lizandra), mas tinha uma virada de vida depois que conhecia Carlos Albuquerque (Fábio Junqueira). Carlos era namorado da melhor amiga de Celeste, Aimée (Carla Camurati), mas a moça acabava apaixonada por ele mesmo assim. Com o brilho nos olhos ao conhecer o rapaz, ela também se deparava com a luta abolicionista e se transformava em uma nova pessoa. Apesar de aceitar um noivado forçado pelo pai, ela lutava por seu amor verdadeiro, mesmo que corresse riscos por isso.

Depois da novela Pacto de Sangue na TV Globo, Sandra Annenberg migrou temporariamente para o SBT, em que atuou na novela Cortina de Vidro (1989 e 1990), do autor Walcyr Carrasco. Nesta produção, ela interpretou Ângela Cortez, uma sindicalista que vivia um triângulo amoroso com Frederico (Herson Capri) e Branca (Betty Gofman) e que também se envolvia com Marcelo (Jayme Periard).

Nos anos 90, Sandra Annenberg acabou deixando a carreira de atriz para trás e mudou de área. Formada em jornalismo pela Faculdades Integradas Alcântara Machado (FIAM), ela teve um breve trabalho na Record como apresentadora do TV Franchising (1990), aos domingos, e depois retornou para a Globo em 1991 e estreou no jornal São Paulo Já como a moça do tempo. Nesse mesmo ano, ela também assumiu a meteorologia do Jornal Nacional.

Daí em diante, a carreira de Sandra Annenberg no jornalismo deslanchou, ela trabalhou no Fantástico, SPTV - 1ª Edição e Jornal da Globo, passou pelos cargos de repórter, editora-chefe, editora-executiva, além de correspondente da emissora em Londres nos anos 2000. Um dos trabalhos mais famosos da jornalista foi a apresentação do Jornal Hoje, telejornal vespertino que comandou por 16 anos. Sua parceria com Evaristo Costa na bancada é uma das mais celebradas do programa até hoje e rendeu momentos marcantes para o público e até memes.

Atualmente, ela apresenta o Globo Repórter semanalmente. Além disso, em 2023 Sandra Annenberg até retomou a carreira de atriz, mas não foi em novelas e nem outro projeto da televisão, mas no teatro. Ela trabalhou na peça Pedro e o Lobo como a narradora do espetáculo, que ganhou apresentações em julho.

