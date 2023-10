Valentina Francavilla mostra mudanças no corpo; veja antes e depois

Valentina Francavilla, ex-assistente do Ratinho, chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo, no dia 17 de outubro, mostrando seu corpo atual. A famosa está bem diferente de quando participou de "A Fazenda 13" em 2021, gerando uma série de comentários em sua página no Instagram.

O que aconteceu com a Valentina Francavilla do Ratinho?

Nascida em Roma, na Itália, Valentina ficou famosa trabalhando como assistente de palco de Ratinho e também por participar de A Fazenda 2021. Mas nos últimos dias, o que chamou a atenção dos fãs é a revelação sobre as mudanças no corpo, que passou 54 kg para 94 kg.

"Nunca tive no peso que eu tô. Eu tô no peso de quando estava grávida, que é 94 kg. O máximo que pesei de mais gordinha na minha vida foi 60 kg. Só pra vocês terem uma ideia, na 'Fazenda' eu estava com 54 kg".

Em uma das publicações, a famosa afirmou que percebeu o preconceito existente contra pessoas gordas. Valentina sente que as pessoas falam como se ela não passasse mais credibilidade ou como se não fosse dedicada. A ex-assistente de palco também afirmou que o processo de engordar está sempre ligado a algo ruim, como depressão ou desleixo.

A italiana foi bem recebida pelo público ao gerar momentos cômicos ao lado do apresentador, garantindo sua presença como convidada fixa da atração.

Em seu Instagram, onde reúne mais de 1,7 milhão de seguidores, a famosa recebeu uma chuva de elogios e apoio por ter divido com os seguidores seu corpo real, sem filtros. "Você é linda. Não deixe te abala", escreveu uma fã.

No entanto, em 2021, Valentina decidiu deixar os palcos do SBT para aceitar o convite da Record. A peoa foi a nona eliminada da temporada e, desde então, está sumida da TV. Atualmente, a famosa faz publicidade em suas redes sociais, além de publicar conteúdos sobre seu dia a dia e a relação com o corpo.

