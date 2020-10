Famosa criou clube do livro e faz indicações mensais de leitura para seus fãs

Veja 10 sugestões do clube de livros da Sophia Abrahão

Sophia Abrahão é atriz, cantora, apresentadora, escritora… E também comanda um clube de livros. “A cada dia tenho mais certeza do quanto a leitura é importante e o conhecimento é prioridade”, escreveu em seu Instagram.

O Projeto EntreLivros começou em fevereiro do ano passado e traz uma sugestão de obra por mês, que é discutida em uma live com perguntas pré-selecionadas. Para participar, é necessário se inscrever no site da famosa.

Quais são os livros indicados por Sophia Abrahão?

Os temas dos livros são variados. Incluem romance, suspense, orientação sexual, histórias de mulheres corajosas, transgênero… Confira a sinopse de 10 obras recomendadas por Sophia Abrahão:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Em 1989, o jovem iraniano Reza se muda para Nova York com a mãe para morar com seu padrasto e o filho dele. Apesar de nunca ter contado para ninguém, Reza sabe há muito tempo que é gay. Porém, tudo que ele vê na televisão sobre a pandemia da aids e a comunidade LGBT reforça seu medo de que sua sexualidade está ligada a algo terrível. Então, o rapaz decide esconder sua verdade para se proteger das possíveis críticas da sua cultura e da sua mãe.

Numa jornada emocionante de autodescobrimento e amizade, o livro é também um fantástico relato sobre a luta da comunidade LGBT e sobre o ato revolucionário de existir em meio ao medo e ao preconceito sem perder a alegria.”

Sophia Abrahão indica continuação de ‘P.S. Eu Te Amo’

O livro de setembro foi “Clube P.S. Eu Te Amo“, sequência de “P.S. Eu Te Amo“, escrito por Cécelia Ahern. “Eu sou fã do filme (“P.S. Eu Te Amo“) e estou muito empolgada pra começarmos a leitura juntos”, escreveu Sophia na legenda da foto.

“Já se passaram sete anos desde que o marido de Holly Kennedy morreu — e seis desde que ela leu a última carta enviada por ele, pedindo a ela que tenha coragem de criar um novo caminho para si. Um grupo inspirado nas cartas de Gerry, e que se autodenomina Clube P.S.: Eu te amo, aproxima-se dela para pedir sua ajuda e agora se vê de volta ao mundo que se esforçou tanto para deixar para trás. Mesmo hesitante, Holly começa a interagir com o clube e, conforme cada membro pede ajuda para deixar algo significativo para seus entes queridos, ela embarca em uma jornada que desafiará sua noção do que significa amar alguém para sempre…”

Histórias corajosas de mulheres

“Vividamente narrado e inspirado em casos reais da Segunda Guerra, a autora best-seller do The New York Times apresenta uma história de incríveis heroínas que ajudaram a derrubar o nazismo. Do ponto de vista das personagens Grace, Eleanor e Marie, Pam cria um admirável romance sobre coragem, sororidade e a força das mulheres para frente às piores circunstâncias.”

Um dos livros fala sobre a Índia

“Aos dez anos, Mukta é forçada a seguir um ritual de sua casta, que, essencialmente, a torna uma prostituta. Para salvá-la deste horrível destino, um homem a resgata e lhe dá um lar. Tara, filha dele, cria um laço especial com a criança recém-chegada ― um vínculo digno de irmãs. A amizade sofre um baque definitivo, entretanto, quando Mukta é sequestrada.

Relato emocionante e realista da Índia contemporânea, Todas as cores do céu mostra como o sistema de castas explora os mais fracos, e como o amor nos faz buscar a reparação para nossos atos mais horríveis, vencendo barreiras impenetráveis.”

Mais um romance para a lista da Sophia Abrahão

“Enquanto o artista plástico Vittorio passa os dias olhando para o teto de um hospital à espera de um transplante de coração, a corretora de seguros Antonella recebe uma terrível notícia: seu namorado, que acaba de sofrer um acidente, não sobreviverá. A família decide doar seus órgãos.

Depois de quase um ano, Vittorio entra de surpresa na vida de Antonella. Seus corações batem mais forte, é impossível ignorar a atração que sentem. Mas uma dúvida impede que ambos mergulhem nesse amor: Antonella ama Vittorio ou seu coração? As Cores do Coração é uma história sensível e instigante, para todos aqueles que acreditam no amor.”

Livro sobre transgênero

“Rosie e Penn têm quatro filhos. Ao engravidar mais uma vez, Rosie torce para enfim ter uma menina, mas em vão: nasce Claude, um garotinho que cresce saudável e feliz, demonstrando amor, curiosidade e inteligência genuínos, e que enche a família de orgulho. Porém, logo cedo na infância, ele revela o desejo de usar vestidos, além de querer ter o cabelo comprido. Os pais, sempre buscando a felicidade dos filhos, encaram de coração aberto a realidade de terem uma criança transgênero. É uma história sobre transformações, contos de fadas e família.”

Livros indicados por Sophia Abrahão

“Até onde o amor nos faz ser cúmplices das coisas mais terríveis? Vista de fora, a vida de Ana e Gael parecia muito próxima da ideal: a casa perfeita, em frente à praia, planejada com esmero por ele; os dias sossegados de uma família um tanto introspectiva, mas íntima.

Toda essa suposta tranquilidade foi imediatamente abalada com a chegada de misteriosos vizinhos. Desde que Ana avistara aquela mulher desconhecida aos prantos na praia, o castelo de areia que havia construído para si começou a desmoronar. O mar revolto e impetuoso de que tinha tanto medo desde criança agora lhe cobrava que verdades assustadoras fossem reveladas. Não havia mais como fugir.”

Olhar do passado para refletir o futuro

“Uma fantástica história de amizade nascida através do sacrifício e da necessidade de sobreviver durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a ocupação nazista na Holanda, Noa, uma jovem de apenas 16 anos, engravida de um soldado alemão. Contra a sua vontade, ela é obrigada a entregar seu bebê recém-nascido para a adoção e é praticamente abandonada em um cenário de guerra e destruição.”

Segredos

“Andrea Oliver conhece a mãe, Laura, melhor do que qualquer outra pessoa. Sabe que ela é uma gentil fonoaudióloga moradora da pequena Belle Isle, cuja missão de vida é ajudar os outros e que nunca escondeu nada da filha. Laura é confiante, estável e segura de si — o oposto de Andrea, que luta para encontrar um lugar no mundo, enquanto se sente perdida e desmotivada.

Quando um rapaz entra em um shopping atirando para todos os lados, mãe e filha se veem em um cenário de terror de uma hora para a outra. O mais chocante para Andrea, porém, é conhecer um novo lado de Laura: ela testemunha a mãe cortando a garganta do terrorista de forma fria e implacável. Chocada com aquele comportamento, Andrea sabe que há algo por trás dessa história. Mas, quanto mais descobre sobre o passado da mãe, mais segredos vê que a mulher guardou.”

Mais um pouco de suspense

“Assumidamente inspirado na obra-prima de George Orwell, o título se situa no ano de 1984. No primeiro volume, o autor apresenta Aomame, uma mulher que esconde a profissão de assassina. Em paralelo a essa trama, o professor de matemática e aspirante a escritor Tengo se envolve em um misterioso projeto de refazer um romance escrito por uma menina de 17 anos. De forma alternada, as duas narrativas aos poucos convergem.”