Veja detalhes do vestido e do casamento de Carol Nakamura

Carol Nakamura e o modelo Guilherme Leonel se casaram, na quinta-feira (12), em Búzios, Rio de Janeiro. O evento foi transmitido pelo Instagram dos noivos e realizado com cuidados e restrições no número de convidados, por conta da pandemia de Covid-19. “Completamente feliz ao seu lado! O dia mais feliz da minha vida, numa cerimônia e festa dos meus sonhos. Foi tudo tão perfeito”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Como é o vestido de noiva da Carol Nakamura?

O vestido da Carol Nakamura é do Atelier Natasha Katherine. “Ele é romântico, não é nem um pouco ostentador, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele tem um corset. Ele é maravilhoso, tem uma leve transparência nas mangas”, descreveu a noiva em entrevista à Marie Claire.

A maquiagem, assinada por Everson Rocha, traz batom nude e olhos destacados com esfumado preto. O penteado segue ar praiano, estilo semipreso e leves ondulado, feito pelo hair stylist Ronaldo Alonso.

Como foi a decoração e o buffet?

O evento seguiu cuidados devido à pandemia, no Hotel Insólito, em Búzios. Foram apenas 40 convidados num local que cabem 600 pessoas. Também mediram a temperatura na entrada e distribuíram kits com máscara e álcool.

A atriz revelou em entrevista à Marie Claire que o planejamento foi rápido, ao contrário da maioria das cerimônias. “Tudo foi escolhido com muito carinho. Eu acho que fui a noiva mais rápida e objetiva e escolhi tudo em 40 minutos. Eu já tinha várias referências no meu celular, sabia o que eu queria: um casamento simples, mas tudo feito com muito amor.”

A decoração não foi temática, mas conta com símbolos da cultura oriental. “Usamos inspirações de flores de cerejeira e tsuru, que nos remete à cultura japonesa e significa alegria, longevidade e prosperidade. Vamos ter algo bem peculiar para os japoneses, que é um piso de madeira para a cerimônia. O local já nos remete a isso pela presença de bambus”, afirmou o cerimonialista PC, da PC Cerimonial, à Quem.

O buffet combinou com o ambiente praia. Entre as opções estavam ceviche, peixe, salmão com risoto de limão siciliano, dadinhos de tapioca e opções sem lactose para Guilherme, que é intolerante. PC também comentou que os drinks eram à base de gin, e também foi servido o tradicional champanhe.

Teve bolo, no estilo naked cake decorado com frutas vermelhas e flores, de massa amanteigada, recheio de brigadeiro de ninho com frutas vermelhas e geleia de morango. Foram cerca de 30 sabores de doces, além de mesa de macarons e bem-casados.