Veja o antes e depois de Bia Miranda antes após procedimentos estéticos

Bia Miranda mal deixou A Fazenda 14 e já começou a realizar procedimentos estéticos. A ex-peoa virou assunto na web ao compartilhar com seus seguidores algumas mudanças, incluindo preenchimento labial e lentes de contato nos dentes. Veja o antes e depois da neta de Gretchen.

Como está a Bia Miranda após A Fazenda?

A influenciadora digital Bia Miranda compartilhou com seus seguidores seu novo visual. A neta de Gretchen gastou R$27 mil em procedimentos estéticos, feitos poucos dias depois de ter conquistado o segundo lugar no reality da Record.

A ex-peoa começou colocando dez lentes de contato nos dentes, de porcelana, que custaram R$25 mil. A jovem compartilhou detalhes do procedimento em seus stories: "Eu tenho medo de dentista, vocês não têm noção. Perguntei tudo, nem a anestesia dói. Não dá nem para sentir".

Bia também fez preenchimento labial, com 1 ml de ácido hialurônico, ao custo de R$2 mil. Nos cabelos, colocou aplique.

Quem também compartilhou imagens do momento foi Deolane Bezerra, que se tornou amiga de Bia durante o confinamento. "Estou cumprindo todas as promessas que eu fiz no programa. Lente, cabelo, boca", disse a advogada, que levou jovem para o banho de beleza. "Ela é linda, mas quer ficar montada", concluiu. As duas, junto a Pétala Barreiros, também compareceram juntas a um evento em São Paulo. A amizade iniciada entre as peões ainda no confinamento segue firme, com direito a várias publicações juntas no Instagram.

Bia Miranda ficou em segundo lugar em A Fazenda 14 e levou para casa um carro 0km. Ela foi derrotada por Bárbara Borges, escolhida pelo público como a campeã da temporada e vencedora do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Bia Miranda é filha de quem?

A influencer Bia Miranda é filha de Jenny Miranda, ex-namorada de Thammy, filho de Gretchen. Mesmo após o término do relacionamento, a rainha do rebolado se sensibilizou com a história da jovem e passou a tratá-la como se fosse sua filha. A famosa até deu entrada no processo de adoção legalmente, mas cancelou o andamento da papelada.

A história veio à tona quando Jenny e Bia tiveram uma briga pública devido a um breve affair que a ex-peoa teve com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador - a jovem de 18 anos acusou a mãe de também estar interessada no atleta.

Na época, Gretchen disse que Jenny queria fama. "A Jennifer quer ser famosa. Ela quer ser a filha da Gretchen, a irmã do Thammy, entenderam? Só que Deus é tão justo que não deu essa oportunidade para ela. E sabe por quê? Porque ela não merece", afirmou." disse.

No entanto, a famosa também pediu para não ser associada a Bia Miranda, que na época causava controvérsia com seu comportamento em A Fazenda. "Gretchen não está de acordo com o comportamento e atitudes que a jovem vem apresentando dentro de um reality show atualmente no ar em TV aberta”, disse em nota divulgada pela assessoria de imprensa.

Como a adoção de Jenny nunca foi oficializado, o vínculo entre elas é apenas afetivo. Depois do cancelamento da adoção, a mãe de Bia chegou a dizer que não queria mais saber da família de Gretchen.

Na reta final de A Fazenda, Bia Miranda recebeu alguns recados em vídeo de sua família. Os internautas notaram a ausência de Jenny, que não gravou um vídeo para a filha. Quando a peoa entrou para o confinamento da Record, a duas já estavam brigadas.