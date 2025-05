Veja onde assistir o show da Lady Gaga online e de graça

Neste sábado, 3 de maio, acontece o tão aguardado show de Lady Gaga em Copacabana, a partir das 21h45 (de Brasília). O evento é gratuito e também terá transmissão da Globo e Multishow. Outra boa notícia é que o espetáculo poderá ser assistido pela internet de graça.

Assistir o show da Lady Gaga no Globoplay

Pela internet, a transmissão do show será pela Globoplay, liberada também para não assinantes. Mas para conferi-la é necessário ter uma conta gratuita no site. A emissora permite que qualquer usuário do site confira a programação em tempo real gratuitamente através do site https://globoplay.com.br/ ou do aplicativo.

Passo a passo na Globoplay

Passo 1 – Acesse e clique em “entrar” na aba lateral direita e depois em “Não tem conta? Criar conta”;

Passo 2 – Você informará alguns dados pessoais, como nome completo, gênero, data de nascimento, localização, entre outros;

Passo 3 – Depois, confirme que você aceita os termos de uso do site e finalize o cadastro. No horário do show é só acessar o site e clicar na transmissão ao vivo.

O show marca o retorno de Lady Gaga ao Brasil após 13 anos. A última apresentação da artista no país ocorreu em 2012, durante a turnê “The Born This Way Ball”. Em 2017, ela cancelou sua participação no Rock in Rio devido a problemas de saúde.