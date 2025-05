Que horas começa o show da Lady Gaga em Copacabana neste sábado?

Ela vem sim e vai ser apresentar hoje! Lady Gaga, 39 anos, faz seu show em Copacabana neste sábado, 3 de maio, onde é esperado um público de 1,6 milhão de pessoas. O evento é gratuito e também será televisionada. Veja todos os detalhes para acompanhar o espetáculo da “Mother Monster”

Horário do show da Lady Gaga no RJ

O show vai começar às 21h45 (horário de Brasília) e como será transmitido pela TV Globo ao vivo, não deve haver atrasos da artista. Antes, o público terá um “esquenta” com djs brasileiros.

O evento é gratuito e a entrada será por ordem de chegada no dia do evento – o palco será em frente ao Hotel Belmond Copacabana Palace.

Quem vai acompanhar a premiação apenas pela TV Globo é sintonizar na emissora por meio de qualquer aparelho televisivo com acesso aos canais abertos brasileiros.

O primeiro DJ toca a partir das 17h30 para dar ritmo ao público das areais de Copacabana. Depois, às 19h30, um novo DJ se apresenta. O som será interrompido pouco antes de Lady Gaga subir ao grande palco. Ela se apresenta até 00h15 da madrugada de domingo, fazendo quase 3 horas de show.

Mas a festa não termina por ai: um terceiro DJ vai se apresentar logo após a performance da estrela e dele embalar o público madrugada a dentro.

Playlist do show

Levando em consideração o show que fez no Coachella, a apresentação de Lady Gaga deve contar com seus principais hits, como Bad Romance, Poker Face e Born This Way.

Bloody Mary Abracadabra Judas Scheiße Garden of Eden Poker Face Abracadabra (Gesaffelstein Remix) Perfect Celebrity Disease Paparazzi Alejandro The Beast Killah Zombieboy Die With a Smile How Bad Do U Want Me Shadow of a Man Born This Way Blade of Grass Shallow Vanish Into You Bad Romance

