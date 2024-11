VÍDEO: Mariah Carey relança 'All I Want For Christmas Is You'

Mariah Carey compartilhou um novo vídeo para seu clássico de Natal “All I Want for Christmas Is You” com cenas inéditas do vídeo original. O novo vídeo chega em 1º de novembro, um dia que os fãs de Carey designaram como a data de início para ouvir a música e se preparar para o fim de ano.

Mariah Carey transforma o Halloween em Natal

É 1º de novembro e com isso vem a música de Natal mais icônica: 'All I Want for Christmas is You' , sucesso de Mariah Carey. Tornou-se tão popular que a cantora se tornou sinônimo do fim de ano e sua música ainda recebe uma grande quantidade de tempo de plays, quase três décadas após seu primeiro lançamento.

O clássico natalino de 1994 é tão popular que continua sendo uma fonte lucrativa de renda para Carey todos os anos, em grande parte devido aos royalties que ela recebe pelo uso de terceiros.

Uma reportagem do New York Post estimou que ela ganha cerca de US$ 3 milhões todos os anos com a música. Em 2021, foi alegado que Carey arrecadou mais de US$ 60 milhões com "All I Want For Christmas is You" e ela continua lucrando com a faixa.