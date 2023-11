Dona de hit natalino, quanto Mariah Carey ganha no Natal?

Mariah Carey no clipe de "All I Want for Christmas is You" - Foto: Reprodução/YouTube/Mariah Carey

Não tem como não pensar em músicas natalinas sem se lembrar de Mariah Carey. A cantora é dona de um dos hits mais famosos do Natal, "All I Want For Christmas Is You", que atravessou gerações e permanece como uma das faixas mais tocadas da época nos últimos 30 anos. Tamanho sucesso continua rendendo milhões de dólares à famosa a cada ano, somente com a canção icônica.

Quanto Mariah Carey ganha com All I Want For Christmas Is You?

Mariah Carey se tornou um símbolo do Natal com a música "All I Want For Christmas Is You", que em 2022 rendeu à cantora cerca de US$ 3,6 milhões de dólares, cerca de R$ 17,8 milhões na cotação atual, apenas com a faixa. O número foi divulgado pelo jornal New York Post em dezembro do ano passado, que também informou quanto a artista já lucrou com a faixa ao longo da carreira.

Estima-se que Mariah tenha lucrado mais de US$ 60 milhões (R$ 297 milhões) desde que foi lançada, há quase 30 anos. Isso significa que a cantora recebe em média de U$ 2 milhões ao ano (quase R$ 10 milhões) apenas com as reproduções de All I Want For Christmas Is You.

Para ter uma noção do sucesso, a canção sempre alcança o topo da Billboard Hot 100, a principal parada de sucesso dos Estados Unidos, nos últimos meses do ano. Só no Spotify, são mais de 1,4 bilhão de reproduções, além de outras 759 milhões de visualizações no YouTube.

All I Want For Christmas Is You é interpretada, escrita e produzida por Mariah, ao lado de Walter Afanasieff, que insistiu para que a gravadora lançasse a faixa - a empresa duvidou do potencial da canção por ser algo original e não um cover de alguma música natalina conhecida na época.

O hit faz parte do primeiro álbum de Natal lançado pela cantora, intitulado "Merry Christmas", que vendeu mais de 6,8 milhões de cópias apenas nos Estados Unidos. Em 2010, a famosa gravou o segundo projeto de músicas natalinas, "Merry Christmas II You". A publicação inglesa The Economist afirma que a Mariah Carey já faturou mais de U$ 77 milhões (R$ 385 milhões) somente com a venda dos álbuns temáticos.

A música não só rendeu o título de Rainha de Natal para a cantora, como a tornou um dos principais rostos das publicidades natalinas. Mariah também sempre lança especiais de fim de ano - em 2022, a famosa produziu mais um show temático, "Merry Christimas to All", disponibilizado na plataforma de streaming Paramount+.

Neste ano, a famosa já demonstrou estar pronta para a data comemorativa mais uma vez. Muitos internautas brincam que Mariah Carey "se descongela" quando o Natal está próximo - e foi isso mesmo que a artista fez. Em 1º de novembro, a estrela da música publicou um vídeo em sua página no Instagram no qual ela aparece dentro de um cubo de gelo, vestida com uma roupa natalina, e criaturas do Halloween trabalham para tirá-la de lá.

Qual o valor da fortuna de Mariah Carey?

Até setembro deste ano, a fortuna de Mariah Carey estava estimada em U$ 340 milhões, segundo números publicados pelo portal americano CelebrityNetWorth. O valor milionário que a cantora acumula na conta vem de seus ganhos na música. Depois de começar a cantar como backing vocal, a americana assinou com a gravadora Sony Music, lançando seu primeiro álbum homônimo em 1990, que logo se tornou um sucesso e rendeu à artista duas vitórias no Grammy Awards, nas categorias "Artista Revelação" e "Melhor Performance Vocal Feminina" pela música "Vision of Love".

A partir daí, ninguém mais parou Mariah Carey. A artista já lançou 15 álbuns de estúdio, sendo o mais recente o "Music Box: 30th Anniversary Edition" (2023), fez mais de 10 turnês, além de ter participado de filmes para o cinema.

Atualmente, Mariah namora o coreógrafo Bryan Tanaka, com quem mantém um relacionamento desde 2017. A cantora é mãe dos gêmeos Moroccan e Monroe, de 12 anos, fruto do casamento com o cantor Nick Cannon, de quem ela se separou em 2016.

