Whindersson Nunes assume namoro e se declara: “Tudo que sempre quis”

Whindersson Nunes assumiu o namoro com Maria Lina Deggan. Publicou duas fotos do casal e se declarou no Twitter: “Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi pra ela que eu fiz Cerrado, daí vocês tiram.”

O humorista estava solteiro desde abril, após o fim do casamento de dois anos com a cantora Luísa Sonza. Agora, curte viagem pelo Jalapão, em Tocantins, ao lado da nova parceira.

Como Whindersson Nunes falou sobre o namoro?

Na noite de quarta (4) para quinta-feira (5), Whindersson Nunes escolheu o Twitter para falar sobre o relacionamento. Um dos textos explica porque a estudante de engenharia decidiu tornar público o seu perfil no Instagram. “Maria teve que abrir o insta pra verificar pra ficar melhor de denunciar os fakes com mais de 100 mil seguidores que provavelmente seriam vendidos pra algum cantor sertanejo apressado”, revelou.

Eu acho ela muito tudo q eu sempre quis, e foi pra ela q eu fiz CERRADO, daí vcs tiram 😛😛 kkkkkkkkkk chaaaaaama — Whindersson Nunes (@whindersson) November 5, 2020

O humorista também comentou sobre a exposição da vida pessoal. “Ela gosta muito de vocês, acha bonitinho como vocês me tratam, pede pra eu ler as cartinhas, e já entendeu que aqui e ali vai aparecer alguém querem se aparecer e chamar atenção enchendo o saco, mas já disse pra ela que na vida real ninguém tem coragem de fazer nem falar nada, tudo cagão.”

“No momento eu só tô tentando não tornar a vida da pessoa que eu gosto um inferno, é tudo mto novo, e eu sei como isso assusta, eu todos os dias penso ‘meu Deus do céu eu só tenho 25 anos e toda essa gente sabe da minha vida’, quero que ela possa ter uma vida normal até quando der”, completou.

Quem é a namorada do humorista?

Maria Lina Deggan completou 22 anos no dia 6 de outubro. “22 anos muito bem vividos, de muitas histórias, de muito aprendizado e muito amor! Obrigada por tanto carinho”, escreveu. É de Blumenau, Santa Catarina, e estuda engenharia civil.