Whindersson Nunes mostra sua versão ‘falido’ após quebrar dente

O humorista Whindersson Nunes, de 25 anos, acabou se acidentando e compartilhou o que aconteceu com os seguidores, nesta sexta-feira (22). O namorado de Maria Lino, acabou quebrando um dos dentes, e como sempre, fez piada da situação.

Whindersson Nunes se acidenta

Whindersson quebrou um dos dentes durante o treino de boxe. Acontece que, o ator de ‘Os Ronis’ não se protegeu devidamente e precisou fazer uma visita ao dentista.

“Pessoal, paulada. Boxe sem proteção, porque eu vacilei e levei um ‘murraço’ top. Tava devendo umas visitas no Dr também, porque quando você porque quando você ajeita o dente você tem que ir regularmente ao dentista. Um irresponsável eu. Mas aqui o negócio é bala, quebrou, mexeu, botou, já era”, brincou ele, com um efeito dos Stories do Instagram.

Tirando sarro de si mesmo, Whindersson compartilhou uma foto no Instagram com um largo sorriso para mostrar o dente quebrado. Na legenda, o youtuber milionário brincou sobre ter “falido”. “Whindersson Nunes perde tudo, veja como ele está hoje em dia”, escreveu ele, arrancando risadas dos seguidores.

Whindersson Nunes doa cilindros de oxigênio para Manaus

Após a crise em que os hospitais de Manaus ficaram sem cilindros de oxigênio, Whindersson Nunes foi um dos primeiros famosos a afirmar que faria uma doação para a capital do Amazonas. O youtuber anunciou no Twitter, que doaria 20 cilindros.

“Providenciando 20 cilindros de 50L de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes de Manaus! Alô meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nos recebe com carinho né, vamos retribuir????”, escreveu ele, na rede social.

Inclusive, depois da atitude do humorista, mais famosos se mobilizaram. Dentre os artistas que contribuíram estão: Tatá Werneck, Tirullipa, Simone Mendes, Tierry e Gusttavo Lima prometeram.

Humorista e Felipe Neto trocam indiretas

Mas Felipe Neto usou o Twitter para afirmar que não era tão fácil transportar os cilindros para o local. “Ninguém comprou cilindro nenhum pra Manaus. Nenhum. Pessoas sérias estão trabalhando agora pra tentar viabilizar o transporte de cilindros cheios. Não é fácil! Precisa de autorização da @fab_oficial. Acompanhem a @ctarguila q ela tá há 12 horas trabalhando nisso, tentando.”

Após essa declaração, Whindersson Nunes fez uma postagem em forma de indireta. “Ninguém comprou cilindros, os artistas estão SE COMPROMETENDO publicamente a ajudar com o VALOR EM CILINDROS, se MOBILIZANDO pra ajudar DE ALGUMA FORMA, mas interpretação é difícil para alguns”, disse.

Tirulipa também se indignou com a publicação de Felipe. “Em vez de tu ir pra internet falar merda, vai, pega sua vaquinha e manda seu dinheiro cara… Deixa de questionar que ninguém está dando cilindro… Claro, ninguém vende cilindro. Agora o meu dinheiro pode comprar o cilindro pra ajudar as pessoas lá, não pode não? Pelo amor de Deus, você acordar e ver um negócio desses”, afirmou.

Depois das indiretas, Felipe Neto se manifestou no Instagram, e disse que conversou com Tirullipa e os dois, segundo ele, se acertaram. Após a polêmica, Felipe divulgou vídeos para mostrar que os artistas conseguiram ajudar os hospitais com os cilindros doados.