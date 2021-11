10 desenhos animados da TV Globinho que deixaram saudade

A TV Globinho foi um programa matinal infantil exibido durante 15 anos pela emissora. Após o fim da atração em 2015, muitos espectadores ficaram ‘órfãos’ da atração, que já foi apresentado por muitas personalidades globais. Para matar a saudade, o DCI listou dez desenhos animados da TV Globinho que marcaram toda uma geração e possuem um lugar especial na memória afetiva.

Bob Esponja – Desenhos animados da TV Globinho

A história de Bob Esponja, Patrick e Lula Molusco é uma das que mais fizeram sucesso na década de 2000. A animação é famosa no mundo inteiro e já ganhou doze temporadas.

Dragon Ball – Desenhos animados da TV Globinho

Goku, Gohan e Vegeta conquistaram toda uma geração com os mistérios das esferas do dragão. O desenho foi um dos maiores sucessos das manhãs da emissora.

Caverna do Dragão

Em Caverna do Dragão, um grupo de jovens vai a um parque de diversões e ao entrarem em um brinquedo, são enviados a um mundo mágico, onde conhecem o Mestre dos Magos.

Digimon

Outro desenho marcante é Digimon. Sucesso em vários países, a animação conta a história de um grupo de crianças que vão para um reino digital, onde encontram monstros falantes.

Três Espiãs Demais – Desenhos animados da TV Globinho

Alex, Clover e Sam animavam as manhãs e resolviam os crimes com muito estilo e diversão. Ninguém nem desconfiava que as três amigas eram na verdade agentes da agência WOOHP, em Los Angeles.

Os Padrinhos Mágicos

Quem nunca quis ter padrinhos mágicos? Cosmo e Wanda conquistaram o coração da garotada ao realizar todos os desejos de Timmy, um garoto que sofre na mão do pai, da mãe e da babá Vicky.

Kim Possible – Desenhos animados da TV Globinho

Além de lidar com os dramas de ser adolescente, Kim Possible era uma espiã que combatia o crime na cidade de Middeletown.

Hamtaro

Os hamsters de Hamtaro adoravam se divertir com os amigos e ajudar seus donos, além de trazer muita fofura para as manhãs dos espectadores.

Rugrats – Os Anjinhos

Tommy, Chuckie, Angelica e os gêmeos Phil e Lil divertiam a criançada com suas aventuras e trapalhadas no desenho de Rugrats, os anjinhos. Anos depois, a animação ganhou uma nova versão, agora com os personagens já adolescentes.

As Aventuras de Jackie Chan

Jackie Chan é um arqueologista e lutador de artes marciais que combate o mal e busca artefatos mágicos com a ajuda do tio e da sobrinha.

