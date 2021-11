4 razões que fazem Lota a queridinha de Nos Tempos do Imperador

Desde o início da segunda fase de Nos Tempos do Imperador, uma personagem tem feito muito sucesso entre os espectadores da novela: Lota Pindaíba. Interpretada pela atriz Paula Cohen, a mulher diverte o público com suas palhaçadas e desejo de fazer parte da nobreza.

Núcleo cômico – Lota em Nos Tempos do Imperador

Após a morte de Germana (Vivianne Pasmanter) e Licurgo (Guilherme Piva), o núcleo cômico ficou por conta de Lota e sua família. Na história escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, a mulher tem o sonho de se tornar parte da nobreza e não mede esforços para conseguir o que quer. O mais engraçado em Lota é seu jeito cômico de ser e falar, que diverte o espectador em meio às suas trapalhadas para se aproximar da família real.

Além de Lota, o núcleo cômico também é composto por Batista (Ernani Moraes), que trai a mulher com Lupita (Roberta Rodrigues). Bernardinho (Gabriel Fuentes) e Nélio (João Pedro Zappa) são os dois filhos de Lota e Batista.

Ingenuidade e esperteza de Lota em Nos Tempos do Imperador

Lota pode ser muito esperta, mas também bastante ingênua. A mulher chantageou Teresa Cristina (Letícia Sabatella) para conseguir o que queria: um título na nobreza.

Ao descobrir duas múmias em seu quintal, Lota disse para a imperatriz que só daria as peças para seu museu se caso ela recebesse o título de baronesa. Vitória (Maria Clara Gueiros), que é arqueóloga, disse para a esposa de Pedro (Selton Mello) que as múmias seriam uma excelente adição para o museu. Assim, Teresa não teve outra opção a não ser dar o que Lota queria. A mãe de Gabriel e Bernardinho se tornou a Baronesa de Fervedouro.

Ao mesmo tempo que Lota utiliza de artimanhas para conseguir o que quer, ela foi facilmente enganada por Batista e Lupita. Os dois convenceram Quinzinho (Augusto Madeira) a criar uma nova identidade, o professor Papadopoulos. A intenção é que ele seduzisse a baronesa, para que seu marido e amante ficassem livres dela. Lota caiu como um patinho na armação do trio e demorou para descobrir que seu professor era Quinzinho o tempo inteiro.

Caracterização e atuação de Paula Cohen

Em um primeiro momento, Vera Holtz ficaria com o papel de Lota Pindaíba em Nos Tempos do Imperador. Mas, devido a atriz pertencer ao grupo de risco da covid-19, ela foi substituída por Paula Cohen.

Paula passa por uma caracterização impressionante para viver a personagem, que nada se parece com a atriz na vida real. Ela mesma chegou a comentar em entrevista ao jornal Metrópoles que parte da equipe não acreditava que ela era Lota ao vê-la descaracterizada.

Além disso, a artista tem dado um show de atuação que arranca elogios nas redes sociais.

Drama com pintada de comédia

Ao longo da novela, a personagem também passou por momentos difíceis – ou pelo menos acreditou ter passado. Batista enganou toda sua família, que acreditava que o homem tinha morrido em um navio que naufragou.

Porém, o Barão não estava na embarcação e passou dias escondido com Lupita antes de reaparecer. Enquanto isso, Lota ficou arrasada com a suposta morte do marido e até organizou um velório simbólico para ele, com o caixão vazio, mas sem perder a pegada cômica.