13 atores da novela Pão Pão, Beijo Beijo que já morreram

Novela será reprisada no canal Viva neste mês

Pão Pão, Beijo Beijo está de volta no Viva a partir de 16 de maio. Exibida originalmente em 1983, vários artistas que fizeram parte do elenco já faleceram, inclusive alguns dos protagonistas. Cláudio Marzo, Arnaud Rodrigues e Lélia Abramo estão entre os atores da novela Pão Pão, Beijo Beijo que já morreram.

Cláudio Marzo, o Ciro, está entre os atores da novela Pão Pão, Beijo Beijo que já morreram

Cláudio Marzo interpretou o protagonista Ciro em Pão Pão, Beijo Beijo. O ator faleceu em março de 2015, aos 74 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar. O artista já estava com a saúde abalada e havia sido internado diversas vezes nos últimos dois anos de vida. A última internação foi devido a uma pneumonia.

Seus últimos trabalhos na televisão foram no seriado Guerra e Paz (2008) e na novela Desejo Proibido (2007). O ator ficou bastante conhecido por interpretar José Leôncio e o Velho do Rio em Pantanal (1990) na TV Manchete.

Arnaud Rodrigues, o Soró, está entre os atores da novela Pão Pão, Beijo Beijo que já morreram

Quem também já faleceu entre os atores de Pão Pão, Beijo Beijo foi Arnaud Rodrigues, intérprete de Soró. O artista morreu em fevereiro de 2010, aos 68 anos, em naufrágio no Tocantins. Ele estava em um barco que naufragou devido às fortes chuvas que atingiam o local no momento em que o grupo passeava, gerando fortes ondas.

Seus últimos trabalhos foram nos programas humorísticos do SBT Ô Coitado! (1999) e A Praça É Nossa (1991-2004).

Lélia Abramo, a Mamma Vitória

Lélia Abramo, que viveu Mamma Vitória em Pão Pão, Beijo Beijo, morreu aos 93 anos em abril de 2004. Ela estava internada na UTI vítima de uma embolia pulmonar. Na TV, seus últimos trabalhos foram em A História de Ana Raio e Zé Trovão (1990), novela na qual ela interpretou a personagem Lúcia, e Mania de Querer (1986), da mesma emissora.

Flora Geny, a Gema, está entre os atores da novela Pão Pão, Beijo Beijo que já morreram

Flora Geny interpretou Gema, a filha de Mamma Vitória em Pão Pão, Beijo Beijo. A atriz faleceu em dezembro de 1991, aos 62 anos. Não há informações oficiais sobre a causa da morte, mas segundo o Museu da TV, ela teria morrido vítima de um câncer de estômago.

A atriz foi uma das pioneiras na televisão brasileira e participou dos primeiros programas exibidos pela extinta TV Tupi. Além da novela da Globo, atuou em produções da Record, Bandeirantes e Cultura.

Henrique Martins, o Homem Misterioso

Henrique Martins interpretou o Homem Misterioso, envolvido com o passado de Ciro (Cláudio Marzo). O ator morreu em agosto de 2018, aos 84 anos. Ele foi internado depois de sofrer uma queda em casa e fraturar duas costelas. Depois de deixar a UTI, teve uma falência múltipla de órgãos que o levou a morte.

Seus últimos trabalhos como ator foram nas novelas Carrossel (2012), Ribeirão do Tempo (2010) e Revelação (2008).

Renata Fronzi, a Loreta

Renata Fronzi está na lista dos atores de Pão Pão, Beijo Beijo que já morreram. A intérprete de Loreta faleceu em abril de 2008, aos 82 anos, após sofrer uma falência múltipla dos órgãos, em decorrência de diabetes. Seus últimos trabalhos na televisão foram no programa humorístico Zorra Total (1999-2000) e na temporada de 1996 de Malhação. No cinema, esteve em Coisa de Mulher (2005).

João Carlos Barroso, o Benito

João Carlos Barroso viveu Benito em Pão Pão, Beijo Beijo. O ator faleceu em agosto de 2019, aos 69 anos, em decorrência de um câncer de pâncreas contra o qual já vinha lutando há algum tempo. Esteve por último em Sol Nascente, novela da Globo exibida em 2016; também fez parte do Zorra entre 2015 e 2016.

Laerte Morrone, o Gígio

Laerte Morrone faleceu em abril de 2005 aos 72 anos. Ele morreu após sofrer complicações pulmonares em decorrência de uma cirurgia de vesícula. Na televisão, esteve por último em Tiro e Queda (1999), Estrela de Fogo (1998), O Desafio de Elias (1997) e A Sétima Bala (1997), todas novelas da Record.

Dionísio Azevedo

Dionísio Azevedo é mais um dos atores de Pão Pão, Beijo Beijo que já morreram. Ele faleceu aos 72 anos, em setembro de 1994, vítima de câncer no cérebro. Ele foi casado com Flory Geny, que também esteve na novela, com quem teve dois filhos.

Seu personagem de maior sucesso foi o milionário Salomão Hayala, na primeira versão de O Astro (1977), de Janete Clair. Também esteve em Dona Xepa (1977) e Pai Herói (1979), entre muitas outras.

Regina Dourado, a Lalá

A atriz Regina Dourado, que viveu a personagem Lalá na novela, faleceu em outubro de 2012, aos 60 anos. Ela lutava contra um câncer de mama descoberto em 2003. Seus últimos trabalhos foram em novelas da Record, Caminhos do Coração (2007) e Bicho do Mato (2006).

Norma Geraldy, a Nizi

Norma Geraldy faleceu em dezembro de 2003, aos 95 anos. A atriz sofria de problemas cardíacos, e foi vítima de arritmia cardíaca, desidratação e distúrbios eletrocíclicos. Foi vista por último em Uga Uga (2000) e Você Decide (1998).

Paulo Gonçalves, o Gaspar

Paulo Gonçalves interpretou Gaspar e está entre os atores da novela Pão Pão, Beijo Beijo que já morreram. Ele faleceu em julho de 1986, aos 61 anos, apenas três anos depois da exibição do folhetim. Esteve ainda em Amor com Amor Se Paga (1984) e Selva de Pedra (1986).

Felipe Donovan, o Bira

O ator Felipe Donovan morreu aos 88 anos de idade, em dezembro de 2020, de causas naturais. Além de Pão Pão, Beijo Beijo, esteve em outros títulos como A Barba Azul (1974), Xeque-Mate (1976), Éramos Seis (1977) e O Direito de Nascer (1978), todas da TV Tupi, e de produções TV Bandeirantes, Rede Globo, SBT e TV Cultura.

