Novelas do Viva em maio 2022: veja a programação e horário

Tem novidade chegando na programação das novelas do Viva em maio 2022. A partir do dia 16, o canal passa a exibir Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983), que entra para substituir Amor com Amor se Paga. Seguem na programação Marimar, Malhação, O Beijo do Vampiro, Páginas da Vida e Alma Gêmea.

Marimar está entre as novelas do Viva em maio de 2022

Marimar, novela mexicana de sucesso da década de 90, está sendo exibida no canal viva. A história protagonizada por Thalía vai ao ar de segunda a sexta, às 09h35, 20h35 e 03h, horário de Brasília. Os sábados, os episódios são reprisados às 07h30. O folhetim também está disponível para os assinantes do Globoplay.

A novela conta a história de uma moça que vive com seus avós e cachorro em uma região no litoral mexicano. A personagem se envolve com Sérgio (Eduardo Capetillo), mas o rapaz tem outras intenções com Marimar: ele a usa para se vingar do pai e da madrasta, com quem tem convívio familiar conturbado. O folhetim também já foi exibido várias vezes no SBT.

Malhação

O público segue acompanhando as temporadas de 1997 e 2009 de Malhação.

Malhação 1997 vai ao ar de segunda a sexta, às 11h30, 16h15 e 02h00, horário de Brasília. Essa é a terceira temporada da trama adolescente, que foi cancelada pela Globo no ano passado. Os destaques da história foram Luana Piovani, Pedro Vasconcelos, Daniela Pessoa, Cláudio Heinrich, Lucinha Lins, Luigi Baricelli, Susana Werner e Camila Pitanga.

Já os episódios de Malhação ID (2009) também vai ao ar segunda a sexta, às 12h00, 16h40 e 02h30, horário de Brasília.

Amor com Amor se Paga

Os espectadores acompanham a reta final de Amor com Amor se Paga até 13 de maio. A partir do dia 16, a novela será substituída por Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983).

Os episódios vão ao ar de segunda a sábado, às 14h40, horário de Brasília, com reprise às 00h30. Aos domingos, os episódios da semana são reexibidos entre 23h30 e 03h15.

Pão-Pão, Beijo-Beijo está entre as novelas do Viva em maio de 2022

A partir de 16 de maio, Pão-Pão, Beijo-Beijo entra na grade do viva no lugar de Amor com Amor se Paga. A novela foi escrita por Walther Negrão e é centrada em Ciro (Cláudio Marzo), Soró (Arnaud Rodrigues) e Bruna (Elizabeth Savala), personagens que tem os destinos cruzados após um acidente de trânsito em Madureira, no Rio de Janeiro. O desenrolar da história acontece a partir do encontro desses três personagens.

Elizabeth Savalla, Cláudio Marzo, Maria Cláudia, Arnaud Rodrigues e Lélia Abramo são alguns dos protagonistas da trama exibida originalmente em 1993.

O Beijo do Vampiro

A reprise de O Beijo do Vampiro é exibida de segunda a sábado, às 12h45 e 01h15, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados aos domingos entre 08h e 11h45.

A princesa Cecília (Flávia Alessandra) está prestes a se casar com conde Rogério (Thiago Lacerda), quando o vampiro Bóris (Tarcísio Meira) mata o noivo e toda a família dela. Devastada com situação, ela se suicida, mas os personagens se reencontram anos depois em outra encarnação. A novela é de autoria de Antônio Calmon.

Páginas da Vida está entre as novelas do Viva em maio de 2022

Páginas da Vida segue em exibição no Viva de segunda a sábado, às 13h35, horário de Brasília, com reprise às 22h55. Aos domingos, o público pode maratonar os episódios entre 18h e 22h45.

O folhetim de Manoel Carlos acompanha a jornada da médica Helena (Regina Duarte), que decide adotar a neta rejeitada por Marta (Lilia Cabral), vilã da novela, após a morte de Nanda (Fernanda Vasconcellos) – a megera se recusa a criar a criança por ela ter Síndrome de Down.

Alma Gêmea

Por fim, Alma Gêmea segue sendo exibida de segunda a sábado na faixa das 15h00, com reprises diárias às 23h45. Aos domingos, os capítulos exibidos na semana são reprisados a partir das 12h30.

O folhetim foi um dos maiores sucessos do horário das 18h e tem como tema central a reencarnação. O botânico Rafael (Eduardo Moscovis) se torna um homem amargo após a morte de sua esposa Luna (Liliana Castro), até conhecer Serena (Priscila Fantin), a reencarnação de sua amada.

