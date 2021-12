3 estreias de novelas no Globoplay em janeiro de 2022

3 estreias de novelas no Globoplay em janeiro de 2022

O público pode comemorar a estreia de 3 novelas no Globoplay em janeiro de 2022. Para começar o ano, o streaming vai incluir três tramas clássicas da Rede Globo: Da Cor do Pecado, Alma Gêmea e Pecado Capital.

Da Cor do Pecado – novelas no Globoplay em janeiro de 2022

Da Cor do Pecado entra no Globoplay na primeira segunda-feira de 2022. A novela de 2004 mostrou a história de Preta e Pacom, que se apaixonam em São Luís. Quando Paco decide romper com Bárbara, sua noiva manipuladora, descobre que ela está grávida. A novela marcou a estreia de João Emanuel Carneiro como autor de telenovelas.

Quando estreia: 3 de janeiro de 2022

Pecado Capital (Novela)

Pecado Capital, um clássico de 1975, vai estrear no Globoplay em janeiro de 2022. A novela protagonizada por Francisco Cuoco e Betty Faria. Na historia, Carlão é um motorista de táxi que vive um drama de consciência depois que assaltantes de banco em fuga esquecem em seu carro uma mala com dinheiro roubado: não sabe se a entrega à polícia, correndo o risco de ser acusado de cúmplice do roubo, ou se usa o dinheiro para resolver seus problemas.

Pecado Capital foi escrita por Janete Clair e teve direção de Daniel Filho.

Quando estreia: 31 de janeiro

Alma Gêmea (Viva) – novelas no Globoplay em janeiro de 2022

Grande sucesso de Walcyr Carrasco, a novela Alma Gêmea é a próxima estreia do Globoplay em 2022. A trama conta a história e amor eterno de um homem e uma mulher tragicamente separados que, após 20 anos, voltam a se encontrar quando ela reencarna em um novo corpo.

Alma Gêmea obteve a maior audiência do horário das 18h em toda a história da teledramaturgia da emissora. Em setembro de 2005, já era o segundo programa mais assistido do Brasil. Por conta disso, a trama ganhou mais 25 capítulos, e a novela teve mais um intervalo comercial, além dos três tradicionais.

Quando estreia: 31 de janeiro

Veja também Novelas Viva Janeiro 2022: veja a programação de reprises