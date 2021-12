Novelas Viva Janeiro 2022: veja a programação de reprises

Janeiro de 2022 chega com novidades para quem acompanha as novelas do Viva. A partir do próximo mês, o canal inclui mais dois folhetins em sua programação. Abaixo, veja quais títulos que vão ao ar.

Programação das novelas do Viva em Janeiro de 2022

Malhação (1996) – de segunda a sexta, às 11h40 e 16h45, horário de Brasília, com reprise às 02h35. Aos sábados, os episódios da semana são reprisados entre 10h e 12h.

Malhação – Múltipla Escolha (2009) – de segunda a sexta, às 12h05 e 17h20, horário de Brasília, com reprise às 03h10. Aos sábados, os episódios da semana são reprisados entre 7h15 e 09h15.

Sonho Meu (1993) – de segunda a sábado, às 12h50, horário de Brasília, com reprise às 01h40.

Páginas da Vida (2006) – de segunda a sábado, às 13h30, horário de Brasília, com reprise às 23h. Aos domingos, os episódios da semana são reprisados entre 18h10 e 22h45.

Amor com Amor se Paga (1984) – de segunda a sábado, às 14h30, horário de Brasília, com reprise às 00h55. Aos domingos, os episódios da semana são reprisados entre 23h40 e 03h45.

Paraíso Tropical (2007) – de segunda a sábado, às 15h20, horário de Brasília, com reprise às 00h00. Aos domingos, os episódios da semana são reprisados entre 12h35 e 17h10. Novela será substituída pela novela Alma Gêmea a partir de 31 de janeiro.

Alma Gêmea estreia em 2022 – Novelas Viva Janeiro 2022

Alma Gêmea (2005), um dos maiores sucessos da faixa das 18h da Globo, ganha uma reprise a partir de 31 de janeiro no canal Viva. O folhetim entra para substituir Paraíso Tropical.

Escrita por Walcyr Carrasco, a trama gira em torno da história de Rafael (Eduardo Moscóvis), um homem muito apaixonado por sua esposa Luna (Liliana Castro), mas que fica viúvo após a mulher ser assassinada em um assalto armado por Cristina (Flávia Alessandra), vilã da novela.

O espírito de Luna reencarna na índia Serena (Priscila Fantin). Por força do destino, a mocinha vai trabalhar na casa de Rafael e os dois se apaixonam.

O Beijo do Vampiro vai ao ar em fevereiro

O Viva ganha mais uma reprise em 28 de fevereiro: O Beijo do Vampiro (2002) entra para substituir Sonho Meu.

O folhetim conta a história de Cecília (Flávia Alessandra), uma princesa do século XII que prefere dar fim à própria vida a se entregar ao duque e vampiro Bóris (Tarcísio Meira). Quando ela está prestes a se casar com o conde Rogério (Thiago Lacerda), Bóris mata o noivo e toda a família da mocinha.

A princesa se suicida, mas isso não é suficiente para que Bóris a deixe em paz. O vampiro volta a reencontrar e perseguir a amada na década de 2000, em outra encarnação, quando ela vive sob a identidade de Lívia e está casada com Beto.

Leia também: Relembre quem fica com quem em Páginas da Vida