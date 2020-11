6 indicações da Netflix que prometem ‘maratona das lágrimas’

Sextou! Depois de uma longa semana de trabalho, quer se jogar no sofá e assistir a filmes e séries que mexam com suas emoções, daqueles que prometem até fazer chorar? Aqui estão as indicações da Netflix, divulgadas nas redes sociais, para uma “maratona das lágrimas”. Todas lançamentos de 2020, sendo que três aparecem entre os conteúdos mais assistidos da plataforma de streaming no momento.

Quais são as indicações da Netflix?

No perfil do Instagram, apresentou suas recomendações com o título: “nunca chorei tanto na minha vida”. Os mais vistos agora são: “Era uma Vez um Sonho”, “O Caderno de Tomy” e “Se Algo Acontecer… Te Amo”. Confira detalhes:

Rosa e Momo

“Uma sobrevivente do holocausto abre as portas de casa para um garoto de rua complicado. É o começo de uma amizade improvável.”

Filme (2020)

Se Algo Acontecer… Te Amo

“Um casal enfrenta o vazio emocional e o luto pela morte da filha em um tiroteio na escola.”

Filme (2020)

Quando a Vida Acontece

“Um casal com dificuldade para engravidar vai passar férias em um resort na Sardenha, mas a família do quarto ao lado pode colocar esse casamento à prova.”

Filme (2020)

O Caderno de Tomy – indicações da Netflix

“Lutando contra um câncer terminal, uma mãe deixa um caderno cheio de reflexões sobre a vida, a morte e o amor para o filho se lembrar dela. Baseado em uma história real.”

Filme (2020)

Voices of Fire: Novas Vozes do Gospel

“Nesta série documental, o bispo Ezekiel Williams monta um coral gospel inspirador e multicultural com a ajuda do sobrinho superstar, Pharrell Williams.

Série – 1 temporada (2020)

Era uma Vez um Sonho – indicações da Netflix

“De volta à sua cidade natal devido a uma emergência, um estudante de direito reflete sobre a história da família e o próprio futuro.”

Filme (2020)