Veja quais são os filmes em cartaz no cinema hoje (26/11)

Em 2020, a maior parte do lançamento de filmes ocorreu em plataformas de streaming, mas os cinemas estão lentamente voltando a possuir títulos aguardados e novos lançamentos. Por isso, compilamos uma lista dos filmes em cartaz no cinema a partir do dia 26/11.

Confira abaixo:

BTS Break The Silence: The Movie

O BTS é, certamente, um dos maiores nomes surgidos da música pop. E como de se esperar, o grupo aproveitou sua fama para produzir um documentário sobre a vida na estrada e suas personalidades.

Convenção das Bruxas – filmes em cartaz no cinema

Regravação do clássico de 1990, Convenção das Bruxas possui algumas alterações no roteiro, mas a ideia é a mesma: um garoto vai parar em um hotel/resort onde está acontecendo uma reunião de bruxas com planos nefastos.

BABENCO – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou

Indicado ao Oscar 2021, o documentário ‘Babenco: Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou’ busca investigar a produção artística realizada por Héctor Babenco, cineasta argentino naturalizado brasileiro. A ideia de Bárbara Paz, diretora da obra, foi criar um paralelo ‘poético’ entre os trabalhos de Babenco e o câncer, doença enfrentada pelo cineasta. Como resultado, o filme/documentário é um dos filmes mais sensíveis em cartaz no cinema.

Destruição Final – O Último Refúgio – filmes em cartaz no cinema

Inegavelmente, Destruição Final é uma ótima opção de filme para quem gosta de assistir longas com cenários apocalípticos. Na trama, um casal deve proteger seu filho e sobreviver ao planeta Terra dividido e em chamas após uma tempestade de meteoros.

Enquanto Estivermos Juntos

Baseado em fatos reais, Enquanto Estivermos Juntos narra a história do cantor de rock cristão Jeremy Camp. Conforme a sinopse oficial, “a obra deseja focar como a religião foi essencial para o artista superar dores de sua vida.”

Invasão Zumbi 2 – Península – filmes em cartaz no cinema

Você pode achar que uma pandemia frearia a produção de filmes apocalípticos, mas os filmes em cartaz no cinema essa semana provam o contrário. Invasão Zumbi 2 continua a história quatro anos após o surto de zumbis em uma península coreana.

Jovens Bruxas

Dentre os lançamentos, também há mais uma regravação de filme clássico sobre bruxas. Inegavelmente mais focado no terror do que Convenção de Bruxas, Jovens Bruxas acompanha um quarteto de jovens se envolvem com ocultismo e desenvolvem poderes. Mas será que elas aguentam os poderes de bruxa?

O 3º Andar – Terror na Rua Malasana – filmes em cartaz no cinema

A fim de buscar uma vida melhor, uma família muda-se para a capital de um país em desenvolvimento. Mas o que a família não esperava era que se mudaria a um apartamento assombrado e aterrorizante.

Os Novos Mutantes

Ambientado no universo dos filmes de X-Men, Os Novos Mutantes é um dos filmes mais polêmicos produzidos pela Marvel, pois sofreu diversos adiamentos devido a falha do filme ser assustador e outros problemas de produção. Porém, após dois anos de adiamento, o filme finalmente foi lançado e mostrará a equipe de mutantes tentando sobreviver a um hospital psiquiátrico isolado.

Possessão – O Último Estágio – filmes em cartaz no cinema

Neste filme em cartaz, um padre acaba de sair da prisão após a morte de um garoto durante o processo de exorcismo. Como resultado, o exorcista busca redenção ao tentar salvar outra pessoa da possessão do diabo.

Scooby! O Filme

Para as crianças, uma das melhores opções no cinema é o filme Scooby! A animação bonitinha mostra como Scooby e Salsicha viraram amigos e se uniram com Fred, Daphne e Velma para criar a famosa Mystery Inc. Com toda a certeza, também é uma boa opção para os fãs da saga.

Tenet – filmes em cartaz no cinema

O novo filme de Christopher Nolan talvez seja um dos melhores filmes em cartaz no cinema agora. O longa é um projeto antigo do diretor britânico; como resultado da ambição, Nolan levou mais de cinco anos para escrever o roteiro final. A história mostrará a missão de uma organização chamada Tenet em evitar o acontecimento da Terceira Guerra Mundial.

Trolls 2

Trolls 2 é uma animação tida como favorita para indicações ao Oscar 2021. O filme acompanha os Trolls dublados por Anna Kendrick e Justin Timberlake em uma situação inusitada: eles descobrem outros mundos Trolls totalmente diferentes da realidade deles.