Cheias de Charme elenco hoje: como estão os atores dez anos depois?

Cheias de Charme completa dez anos desde a sua exibição original em 2012. A trama das empreguetes conquistou o público e se tornou a novela das sete com maior audiência da década, com média de 30,05 pontos. Veja como está o elenco hoje de Cheias de Charme e por onde andam as estrelas do folhetim.

Taís Araújo, a Penha – Cheias de Charme elenco hoje

Taís Araújo interpretou Penha, uma das Empreguetes. A personagem sustenta o marido Sandro (Marcos Palmeira), o filho Patrick (MC Nicollas) e os irmãos Elano (Humberto Carrão) e Alana (Sylvia Nazareth). Quando trabalhava para Chayene (Cláudia Abreu), quase não conseguia pagar as contas.

Hoje tem 43 anos, e será a protagonista da próxima novelas das sete, Cara e Corarem, a partir de 30 de maio. Ele também esteve no ar nesse e no passado como uma das juradas do The Masked Singer Brasil. Esteve por último nas novelas Amor de Mãe (2019) e Rock Story (2017). É casada com Lázaro Ramos, com quem tem dois filhos.

Leandra Leal, a Rosário

Leandra Leal foi a Maria do Rosário. A jovem perdeu toda a sua família quando era apenas uma criança e foi adotada por Sidney (Daniel Dantas) quanto tinha dez anos. Trabalha como cozinheira, mas seu sonho é ser cantora.

A atriz está sumida das novelas há sete anos: sua última aparição foi em Babilônia, interpretando ela mesma. Antes, teve um papel de destaque ao interpretar Cristina, a filha bastarda do Comendador. Seu trabalho mais recente é na série de televisão Aruanas (2019), na qual interpreta a personagem Luíza. Também esteve em Justiça (2016).

Isabelle Drummond, a Cida – Cheias de Charme elenco hoje

A terceira protagonista foi Isabelle Drummond, que viveu Cida em Cheias de Charme. Também perdeu os pais muito cedo e passou a morar com a família Sarmentos, mas que acabam a tratando como empregada.

Hoje, a atriz tem 28 anos. Seu último trabalho foi em Verão 90, novela que foi exibida no horário das 19h em 2019. Em agosto de 2021, ela renovou o contrato com a Globo. No cinema, mais recentemente, ela interpretou Tina em Turma da Mônica: Lições.

Cláudia Abreu, a Chayene

Cláudia Abreu interpretou Chayene em Cheias de Charme, uma cantora de eletroforró que só chegou onde está pois sabotou uma colega de trabalho. Sua fama e prestígio começa a entrar em declínio quando as Empreguetes ficam famosas

A atriz hoje está com 51 anos de idade. Ela foi convidada para interpretar a mãe de Candoca em Mar do Sertão mas recusou, segundo o Notícias da TV. Seu último trabalho foi em Desalma, seriado disponível no Globoplay, e na novela das set e Verão 90 em 2019. No cinema, participou de O Silêncio da Chuva em 2021.

Humberto Carrão, o Elano – Cheias de Charme elenco hoje

Humberto Carrão interpretou Elano em Cheias de Charme. O irmão de Alana (Sylvia Nazareth) e Penha (Taís Araújo) consegue se formar em direito graças a ajuda da “empreguete”. Se relaciona com Cida ao longo da novela.

O ator que já era conhecido por Tititi (2010) e Malhação (2009) atuou em diversos outros trabalhos depois da trama das Empreguetes. Ele pode ser assistido em Sangue Bom (2013), Geração do Brasil (2014) e A Lei do Amor (2016). Seu último trabalho foi interpretando o personagem Sandro em Amor de Mãe. Humberto deve um dos escalados para atuar em Olho por Olho, trama de João Emanuel Carneiro no Globoplay. Hoje, tem 30 anos.

Jayme Matarazzo, o Rodiney

Rodiney era o namorado de Cida no começo da novela, mas de quem a jovem se separou. Depois dele, ela é paquerada por Conrado (Jonatas Faro), mas acaba ficando com Elano no final.

Quem quiser matar as saudades de Jayme Matarazzo pode acompanhá-lo em Além da Ilusão, atual novela das seis, como o padre Tenório. Depois de Cheias de Charme, o ator esteve em Sete Vidas (2015), Haja Coração (2016), Malhação: Pro Dia Nascer Feliz (2016) e Tempo de Amar (2017). Atualmente, ele tem 36 anos.

Ricardo Tozzi, o Fabian e Inácio

Ricardo Tozzi fez sucesso ao interpretar os gêmeos Fabian e Inácio em Cheias de Charme. O primeiro é cantor de sertanejo universitário e vive um namoro promocional com Chayene. É um homem sedutor, mulherengo, vaidoso e extremamente zeloso por sua imagem.

Já Fábio é sósia de Fabian e abomina essa semelhança. É um homem bronco, mas de bom coração. Se envolve com Rosário ao longo da trama.

Atualmente, ele faz parte do sitcom Vai que Cola, exibido no Multishow. Seu último trabalho em novelas foi há quatro anos, quando esteve em Orgulho e Paixão. Hoje, ele tem 46 anos.

Tato Gabus Mendes, o Ernani Sarmento

Tato Gabus Mendes viveu Ernani, um advogado inescrupuloso que não mede esforços para conseguir o que quer, mesmo que isso envolva crimes. Na reta final da trama, será acusado de corrupção e ficará atrás das grades.

O ator está no ar atualmente como o Daniel de Quanto Mais Vida, Melhor. Anteriormente, ele esteve em Malhação: Toda Forma de Amar (2019), Orgulho e Paixão (2018) e A Lei do Amor (2016). Veterano na TV, já esteve em outros grandes títulos de sucesso como Tititi (1985), Que Rei Sou Eu (1989), Quatro por Quatro (1994) e mais. Tem 69 anos atualmente.

Nicollas Paixão, o Patrick

Nicolas Paixão interpretou Patrick em Cheias de Charme, filho de Penha e Sandro. É sobrinho de Alana (Sylvia Nazareth), e precisa aguentar o pai se fazendo de vítima para ele.

Hoje, o jovem tem 19 anos e segue carreira artística. Depois da novela das 19h, ele ficou conhecido por interpretar Júnior em Império (2014). Também esteve no reality ‘super chefinhos’ do Mais Você.

