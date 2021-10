A Fazenda 2021: veto, poder do lampião e votação; o que tem hoje?

Nesta terça-feira, 26 de outubro, os peões de A Fazenda 2021 vão participar da sexta formação de roça da temporada. Quem vai se dar mal? Quatro peões vão parar nos banquinhos de roceiros do reality show, mas um ainda vai ter a chance de escapar da berlinda.

Como vai ser a votação da roça de A Fazenda 2021 hoje?

O fazendeiro desta semana é Arcrebiano, o ex-BBB21 derrotou Gui Araújo e Lary Bottino na prova realizada na última quarta-feira (20) e na noite de hoje terá o poder de indicar alguém direto para a berlinda. O peão não fez grandes revelações sobre quem está em sua mira e nos últimos dias os participantes têm feito suposições sobre qual será a decisão do modelo durante a votação.

Além de ele ter o poder de indicar alguém para a roça de A Fazenda 2021, o peão está imune por ser o fazendeiro. Ele será o primeiro a votar. Depois que Arcrebiano revelar quem será o primeiro morador do confinamento a ir para o banquinho de roceiro, será a vez dos participantes jogarem.

Apenas os peões que estão na sede podem ser votados, porém, todos os participantes de A Fazenda 2021, seja da baia ou não, tem direito a votar. Quando alguém for indicado como o mais votado, o segundo banquinho de roceiro será ocupado. No caso de empates, a decisão fica nas mãos do fazendeiro.

Depois que o mais votado for para a roça, é hora de puxar alguém da baia. Quando alguém sair da baia para a posição de roceiro, é dado a largada para a dinâmica do ‘Resta Um’. O terceiro roceiro começa o jogo e quem sobra se torna o quarto na roça da semana de A Fazenda 2021.

Como Dayane Mello, Sthe Matos, Marina Ferrari e Tati Quebra-Barraco estão na baia, os participantes de A Fazenda 2021 que podem ser votados esta semana são:

Gui Araújo

MC Gui

Tiago

Mileide Mihaile

Valentina

Erasmo Viana

Aline Mineiro

Solange

Rico

Dynho Alves

Veto

Após definido os participantes que vão competir na berlinda, o quarto roceiro veta alguém da Prova do Fazendeiro e a noite de votação é encerrada. Quando alguém é vetado da disputa pelo chapéu, já está automaticamente na roça da semana, pois sem a prova, não há nenhuma chance de escapar da berlinda.

A votação popular de A Fazenda 2021 é iniciada na noite de quarta, depois da prova do fazendeiro, e fica no ar até a noite de quinta-feira, dia de eliminação.

Qual o poder da chama vermelha?

A chama escolhida pelo público nesta semana foi: o dono deste poder terá o direito de trocar o roceiro vetado da prova do fazendeiro por outro roceiro. A disputa do lampião foi vencida por Gui Araújo, que poderá escolher ficar com a chama vermelha ou a amarela, que é escolhida pela produção de A Fazenda 2021 e só revelada durante a noite de formação de roça.

