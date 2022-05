A Madeleine foi encontrada? O que vai acontecer com a mãe de Jove

O avião que levava a mãe de Jove (Jesuíta Barbosa) caiu no episódio que foi ao ar no último sábado, 21, e deixou a web curiosa para saber se Madeleine (Karine Teles) foi encontrada e o que acontece nos próximos capítulos com a filha de Mariana (Selma Egrei).

A Madeleine foi encontrada?

Madeleine não será encontrada. O público acompanhará que o avião caiu dentro de um rio cheio de piranhas e que provavelmente o corpo dela e do piloto foram devorados pelos animais. O próprio José Leôncio (Marcos Palmeiras) diz que seria praticamente impossível recuperar o corpo de sua ex-esposa, até porque o rio é grande e com bastante correnteza.

A notícia de que os destroços do avião foram encontrados chegou até a fazenda de Zé Leôncio apenas uma semana depois do acidente. Por sete dias, os personagens ficaram angustiados e tentando entender o que poderia ter acontecido com a aeronave.

Na noite em que Madeleine decidiu ir até ao Pantanal, as condições climáticas estavam péssimas e não eram propícias para voo. No entanto, a loira insistiu até que conseguiu que Firmino, um dos pilotos que trabalham para o protagonista, o levasse até lá.

Com muita chuva, raios e trovões, a aeronave perde altitude e começa a cair em queda livre. Os momentos finais da vida de Madeleine são marcados por flashbacks do dia em que ela conheceu José Leôncio, sua vida na fazenda e o nascimento de Jove.

Morte de Madeleine em Pantanal 1990

A morte de Madeleine não estava prevista na primeira versão da novela que foi ao ar em 1990. A atriz Ítala Nandi pediu para sair da obra para se dedicar a outro projeto fora do país, e o ator Benedito Ruy Barbosa precisou mudar os rumos da novela.

Inicialmente, o acidente aconteceria, mas o Velho do Rio (Osmar Prado) ajudaria a salvar a vida da dondoca. O incidente seria um divisor de águas na trajetória de Madeleine, que deixaria as futilidades para trás e viveria de forma simples na região pantaneira, aprendendo o verdadeiro significado da vida.

Com a produção do remake e a escolha de Karine Teles para viver a personagem, o público esperava que o final da mãe de Jove fosse diferente. No entanto, Bruno Luperi manteve o mesmo desfecho de 1990 e não deu oportunidade para que a loira fizesse as pazes com Irma (Camila Morgado) e com o filho.

“A morte da Madeleine é muito doida.. Ela morreu brigada com todos, numa morte sofrida, sem oportunidade das coisas… Por mais doida e insuportável não merecia ir assim”, escreveu uma fã da novela. “O final da Madeleine foi tão triste quanto a vida dela”, publicou outra influenciadora.

Nos próximos capítulos da trama, o público acompanha a despedida da personagem, a reação de Jove ao saber da morte da mãe e uma última aparição de Madeleine nos sonhos de José Leôncio, que deixa o peão desconcertado. Quem também receberá a notícia da morte da loira será Mariana e Gustavo (Caco Ciocler).

