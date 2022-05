Madeleine morre na novela Pantanal, mas web torce para novo desfecho

Os espectadores que assistiram o capítulo de sábado, 22, acompanharam a viagem de Madeleine (Karine Teles) ao território pantaneiro, a queda de seu avião devido ao mau tempo e a chegada da notícia de que Madeleine morre na novela Pantanal. O desfecho da personagem foi assim em 1990 pois a atriz Ítala Nandi pediu para sair da obra, e os fãs da história esperavam que no remake o final da mãe de Jove (Jesuíta Barbosa) fosse diferente.

Madeleine morre na novela Pantanal?

Madeleine morre na novela Pantanal quando decidir ir atrás de José Leôncio (Marcos Palmeira) na fazenda. A dondoca fica enciumada quando Irma (Camila Morgado) decide passar uma temporada na região centro-oeste e sem nem pensar duas vezes arruma as malas em direção à região pantaneira.

Quando chega em Campo Grande, Madeleine insiste em voar até a fazenda mesmo sob mau tempo. É então que seu avião cai em um rio cheio de piranhas, que devoram o corpo dela e do piloto.

A web reagiu às cenas com infelicidade. “ABAIXO ASSINADO PARA CANCELAR A MORTE DA MADELEINE EM PANTANAL”, publicou a colunista Aline Ramos. “A novela, apesar de remake, é obra aberta. Então o autor vai ter que ressuscitar a Madeleine sim porque o povo quer”, escreveu a jornalista Gisele Alquas.

Parte da audiência esperava que Madeleine fosse salva pelo Velho do Rio (Osmar Prad0), como estava previsto no roteiro original. A experiência tornaria a dondoca uma mulher melhor, que se livraria das futilidades e passaria a viver de forma simples.

No entanto, após um pedido de Ítala Nandi, o autor Benedito Riu Barbosa precisou limar as demais cenas da loira do restante da história.

Por que Madeleine morre?

Madeleine morre a pedido de Ítala Nandi. Há 32 anos, a artista recebeu um convite para atuar em outro projeto fora do país e pediu para deixar o elenco. Naquela época, o público também não gostou do desfecho.

A morte da mãe de Jove não deveria ocorrer dessa forma. Madeleine morre estando brigada com a irmã e filho, e não tem chances de desenvolver a sua história. Além disso, Karine Teles é uma das mais elogiadas atrizes da novela e vem arrancando elogios por sua interpretação da carioca. Esperava-se que Madeleine fosse poupada justamente pelo remake estar sendo produzido 32 anos depois do original e com outra atriz no papel.

“É uma personagem complicada, que precisa de alguém que vá dar conta de fazer, de criar a complexidade para ela, porque não é exatamente vilã, mas é. Fiquei felicíssima de poder me debruçar sobre”, contou Karine Teles ao Gshow.

A atriz também contou que as cenas da morte da personagem foram feitas com muito carinho. “Foi tudo feito com um cuidado e um carinho muito grande. A gente fez duas diárias do acidente e foi tudo muito bem pensado, com muita atenção. E eu acho que vai ficar bonito e emocionante”, disse.

As cenas do acidente foram ao ar no sábado, Na próxima semana, o público acompanha o desdobramento da morte da personagem, como o momento em que Gustavo (Caco Cioler) recebe a notícia fúnebre.

