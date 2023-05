Após abandonar Band, Faustão vai para o SBT ou Record?

A estadia de Faustão na Band não durou muito e no dia 31 de maio o apresentador vai despedir da atração diária na emissora. Após 1 e meio, ele encerra seu contrato com o canal e poderá mudar de casa. Considerados um dos maiores comunicadores da TV brasileira, Fausto Silva poder ir para o SBT ou Record? As emissoras de Silvio Santos e Edir Macedo podem estar interessadas.

Faustão vai para qual emissora?

Por enquanto, Faustão não está confirmado em nenhuma emissora, mas tem conversado com o SBT e a Record, segundo apurou o colunista Lucas Pasin, do UOL. Fontes do jornalista revelaram que os canais chegaram a sondar o apresentador no ano passado e portas foram abertas com propostas de executivos de ambas as empresas. A negociação não teve resultado na época e Faustão permaneceu na Band, mas agora, essas conversas foram retomadas.

Ainda segundo o colunista, apesar do interesse do SBT e da Record em Faustão, por enquanto, nenhuma negociação avançada está em andamento. Além disso, Pasin revelou que Fausto Silva não quer mais um programa diário e não pretende ingressar em um projeto que exija que ele tire dinheiro do próprio bolso.

O término da parceria de Fausto Silva com a Band era mantida em sigilo pela emissora, mas após a descoberta na mídia, o canal resolveu se pronunciar. Em nota, em resposta a publicação em primeira mão de Pasin sobre o assunto, na manhã de ontem (18), o canal explicou:

“Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O ‘Faustão na Band’, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”.

O contrato de Faustão estava previsto para continuar até 2026, mas o comunicador preferiu sair antes do projeto. O que pesou na saída de Faustão da emissora foi a baixa audiência do programa diário e o prejuízo que a atração causou em 2022, que pode chegar até R$ 60 milhões, contou Lucas Pasin.

Quem vai ficar no lugar de Faustão até o fim do programa da Band?

Fausto Silva continuará a frente do programa Faustão na Band até o dia 31 de maio. No entanto, a atração ficará no ar até julho, quando será substituída na faixa de horário por outro projeto da emissora. Entre junho e julho, o programa ficará nas mãos de João Guilherme Silva, de 19 anos, filho de Fausto, e a jornalista Anne Lottermann, de 39 anos, que já trabalham na atração.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut no O Globo, Anne Lottermann explicou que o plano do apresentador sempre foi que a dupla assumisse o programa em seu lugar em algum momento. “Fausto nos preparou para assumir, estava combinado desde o dia 1. Aprendi bastante nesse período”, comentou a jornalista.

