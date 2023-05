Qual é o salário do Faustão hoje? Apresentador já foi o mais bem pago da TV

Um dos nomes mais famosos da televisão brasileira, Fausto Silva também chegou ao posto de um dos mais bem pagos! Qual é o salário do Faustão atualmente na Band? O apresentador coloca no bolso alguns milhões de reais todos os meses e tem um patrimônio bilionário.

Quanto é o salário do Faustão todo mês?

Com seu atual trabalho na Band, o salário do Faustão chega a R$ 3,5 milhões por mês, segundo o levantamento feito pelo colunista Ricardo Feltrin no UOL, usando dados da Forbes e um especialista em investimentos, de janeiro de 2023. Este valor já reúne o salário do apresentador, mais o que ele recebe ao participar do merchandising do programa diário noturno.

Ainda segundo o jornalista, seu patrimônio total é estimado em R$ 1,1 bilhão. Fausto Silva conquistou sua fortuna com a carreira que soma de cinco décadas e passou pelo rádio e a televisão, se tornando um nome muito requisitado no mercado publicitário.

Na época em que trabalhou na TV Globo, emissora em que ficou por mais de 30 anos, Faustão chegou a ser o apresentador mais bem pago da casa. De acordo com Cristina Padiglione, colunista da Folha, o ex-apresentador do Domingão recebia cerca de R$ 5 milhões por mês, juntando seu salário com o merchandising.

Faustão vai sair da Band?

Nesta manhã de quinta-feira, 18 de maio, o jornalista Lucas Pasin do UOL divulgou que Faustão deixará seu programa na Band após o dia 31 de maio. A informação segue em sigilo pela emissora por enquanto, mas fontes da coluna afirmaram que a decisão foi comunicada por Faustão em uma reunião com a diretoria do programa.

A apuração do jornalista indicou que o Faustão na Band deve ficar no ar até meados de julho de 2023, sob o comando de João Guilherme Silva, filho do apresentador e que é fixo no programa há tempos, e a jornalista Anne Lottermann, e depois será substituído na faixa de horário. Até o momento, o programa é exibido de segunda a sexta-feira, às 20h30.

Quanto Luciano Huck ganha no lugar de Faustão no Domingão?

Luciano Huck ganha em média R$ 3 milhões e R$ 3,5 milhões por mês da TV Globo, segundo o jornalista Ricardo Feltrin divulgou em fevereiro do ano passado. Em matéria mais recente, de janeiro de 2023, ele revelou que a quantia pode chegar até R$ 5 milhões com merchans e seu patrimônio é de cerca de R$ 1 bilhão.

Ricardo Feltrin frisou também que este é o valor que o apresentador recebe na Globo, porém, mensalmente ele consegue faturar muito mais por conta de seus trabalhos fora da emissora, como investimentos, e no campo publicitário, ao garoto propaganda de várias marcas. O jornalista frisou que anunciar com o apresentador hoje em dia é cada vez mais caro.

Salários de outros apresentadores de TV em 2023, segundo o jornalista:

Ratinho, 1,2 milhão - Valor era de 1,5 milhão em 2022

William Bonner, 1,1 milhão - Valor era de 1 milhão em 2022

Eliana, 700 mil - Valor era 1 milhão em 2022

Marcos Mion, 650 mil - Valor anterior não informado

Patrícia Poeta, 600 mil - Valor anterior não informado

Rodrigo Faro, 500 mil - Valor era de 1,5 milhão até 2022, mas foi reduzido drasticamente no começo deste ano

Celso Portiolli, 400 mil - Valor era de 700 mil em 2022

*Tabela compara valores divulgados em maio de 2023 com os de fevereiro de 2022 pelo jornalista

