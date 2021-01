- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

2021 chegou com diversas estreias na Netflix e trouxe uma série que está dando o que falar. Lupin é uma série que conta a história de Assane Diop, inspirado em Arsène Lupin, um ladrão de casaca na França.

A produção, então, está no top 10 no Brasil desde a sua estreia e gerou muita curiosidade entre os espectadores. O personagem principal, principalmente, tem chamado atenção de quem assistiu à série, pois é inspirado em um grande nome da literatura francesa.

Mas, quem é Arsène Lupin? Qual é a história do personagem? O que é verdade e o que ficção? São muitas perguntas que podem aparecer enquanto assistimos a essa série incrível, principalmente quando descobrimos que o personagem já é baseado em outro personagem.

Por isso, preparamos um post explicativo para você conhecer a inspiração do protagonista da série que estreou na Netflix e se apegar de vez a essa produção.

Mais sobre a série Lupin

Primeiramente, vamos falar um pouco mais sobre a série que está dando o que falar. Lupin é uma série baseada nos romances policiais do escrito Maurice Leblanc.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A história acompanha Assane Diop, interpretado por Omar Sy. Assane é um homem que teve a sua vida revirada quando o pai, acusado injustamente de um crime, morreu.

Então, ele planejou uma vingança e se inspira em Arsène Lupin, um famoso ladrão de casaca da literatura francesa, também conhecido como Robin Hood da Belle Époque. Lupin, assim, é a inspiração de Assane que promete seguir os seus passos.

Assim, a série traz uma narrativa onde é possível se identificar com o personagem principal, que pode ser considerado um anti-herói, gerando um dilema ético para o espectador.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Se você se interessou em saber mais sobre a série, confira o post que traz um guia completo sobre a nova produção original Netflix.

Quem foi Arsène Lupin?

Durante a série, o detetive que investiga os crimes de Assane Diop, logo o compara com Arsène Lupin, percebendo as semelhanças na forma de roubar.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Arsène Lupin foi um personagem criado por LeBlanc, no início do século XX. O romancista criou o personagem baseado em algumas figuras reais e outras ficcionais, como Marius Jacob.

Anarquista e ilegalista, Jacob era um ladrão com senso de humor e generoso com suas vítimas, o que se assemelha muito à personalidade de Diop, na série Lupin.

O personagem Arséne Lupin é um sofisticado, elegante e muito habilidoso. Mestre dos disfarces, ele sempre tinha uma jeito de escapar das situações que o apertavam.

O criminoso fez tanto sucesso que LeBlanc escreveu 38 contos e 15 romances, além de quatro peças de teatro e três novelas sobre o personagem. Assim, o personagem ganhou popularidade entre os franceses.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Então, a produção da Netflix traz um personagem inspirado nessa criação de LeBlanc, fazendo uma série onde o protagonista tem um carisma especial, mesmo cometendo crimes. A sua força como anti-herói é bem nítida. Por isso e por outros motivos, vale muito a pena maratonar a série.

A fama de Arsène Lupin

Para ter uma noção, Lupin ficou tão famoso nos romances de LeBlanc, que ele chegou a ser inspiração para um personagem de Sherlock Holmes. A sua fama, para os europeus, é tão grande quanto outros personagens que marcaram as produções hollywodianas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Por isso, há muito material para continuar a construção e história do personagem que se inspira em Lupin, o Assane Diop, da produção da Netflix.

A série Lupin ainda não teve confirmação de segunda temporada, mas já conquistou fãs com o seu personagem excêntrico a la Robin Hood. Além da trama que nos gera muita curiosidade e nos faz querer saber o que acontecerá com o ladrão de casaca, a produção ganha pontos por acertar na escolha do personagem e do ator para interpretá-lo.

Você já assistiu a essa estreia da Netflix? Deixa nos comentários o que você achou da série! É mais um título que o streaming lançou esse ano e que tem feito bastante sucesso no Brasil. Outro lançamento recente é Bridgerton, uma série para quem gosta do estilo de época.

A Netflix promete trazer várias novas séries ao longo do ano para compensar as perdas importantes como Friends e outros títulos que saíram do catálogo do streaming. Está ansioso para alguma estreia?