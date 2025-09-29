Atriz Berta Loran morre aos 99 anos; relembre novelas

Morreu na noite de domingo, 28 de setembro, aos 99 anos, a atriz Berta Loran. Nascida em Varsóvia, na Polônia, a artista se consagrou em humorísticos da TV Globo, especialmente na Escolinha do Professor Raimundo (1990). Ela não deixa filhos.

Novelas e programas da atriz Berta Loran

Os apaixonados por TV certamente devem se lembrar da atriz de cabelos ruivos e sotaque estrangeiro, que fez parte de vários programas de humor. Seu primeiro papel foi em Riso Sinal Aberto em 1966), e depois não parou mais. Trabalhou em Balança Mas Não Cai (1968), Faça Humor, Não Faça Guerra (1970), Satiricom (1973), Planeta dos Homens (1976), Escolinha do Professor Raimundo (1990), Zorra Total (1999) e A Grande Família (2012).

Mas nem só de humor foi feita a carreira da artista, que também integrou o elenco das novelas, como Amor com Amor se Paga (1984), Cambalacho (1986), Cama de Gato (2010), a segunda versão de Ti-Ti-Ti (2011), Cordel Encantado (2011) e A Dona do Pedaço (2019).

Basza Ajs, seu nome de bastismo, nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 23 de março de 1926. Em 1937, chegou ao Brasil com a família para escapar do avanço nazista. A rua onde veio ao mundo mais tarde daria origem ao Gueto de Varsóvia.

No novo país, iniciou a carreira nos teatros judaicos. Sob o nome artístico de Berta Loran, conquistou espaço no teatro, no cinema e na televisão, tornando-se uma das artistas que marcaram a cultura brasileira e se naturalizando brasileira.