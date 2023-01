Clássico, saiba onde assistir O Diabo Veste Prada em 2023

O Diabo Veste Prada, lançado em 2006, foi um dos grandes sucessos da época. O filme é uma clara referência à rotina na revista Vogue sob o comando da editora Anna Wintour, que tem fama de ser uma pessoa difícil de lidar. Anne Hathaway e Meryl Streep são as atrizes que interpretam as protagonistas.

Onde assistir O Diabo Veste Prada?

O Diabo Veste Prada está disponível na plataforma de streaming Star+. Para assistir, é necessário ter um dos planos pagos. Siga os passos:

Passo 1: acesse o Star+ no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store ou no Google Play (https://www.starplus.com/pt-br/);

Passo 2: clique em 'entrar'. Quem já tiver uma conta só precisa inserir o e-mail e a senha cadastrados na plataforma.

Novos usuários devem adquirir um dos planos disponíveis. Clique em 'não tem Star+? Assine'.

Passo 3: insira seu e-mail e concorde com o contrato de assinatura clicando em 'concordar e continuar'. Em seguida, crie uma senha.

Passo 4: escolha um dos planos disponíveis. O plano de R$45,90 ao mês dá direito a todo o conteúdo do Star+ e da Disney Plus+. O segundo plano, de R$55,90, inclui o conteúdo da Lionsgate.

A também a opção de assinar apenas o Star+. O custo mensal é de R$32,90, enquanto o anual sai por R$329,90.

Passo 5: escolha a forma de pagamento. É possível pagar com cartões de crédito, Paypal e Mercado Pago. Após inserir os dados, conclua a assinatura.

Passo 6: assinatura feita, procure por O Diabo Veste Prada na aba de busca para ter acesso ao filme.

Sobre o que é o filme O Diabo Veste Prada?

O Diabo Veste Prada conta a história de Andy (Anne Hathaway), uma jovem recém-formada que consegue um emprego na mais conceituada revista de moda de Nova York, a Runway.

Ela se torna assistente da editora-chefe Miranda Priestly (Meryl Streep), que demonstra ser uma pessoa difícil de lidar desde o primeiro dia de trabalho da novata.

Para continuar trabalhando no tão sonhado cargo, Andy precisa se adaptar às mais tensas situações que acontecem diariamente na redação, a medida que deixa sua vida pessoal de lado e vê seu relacionamento com o namorado e amigos ir por água abaixo.

Com o trabalho em primeiro lugar, ela pega roupas de grife emprestadas com Nigel (Stanley Tucci) e passa a se portar como uma verdadeira especialista em moda, ganhando a confiança de Miranda aos poucos e até é convidada para acompanhá-la em um evento de moda em Paris.

No final da trama, Andy precisa escolher entre continuar trabalhando com Miranda e investir cada vez mais no mundo da moda, ou seguir seus princípios, que foram esquecidos por ela ao longo da trama.

O elenco também conta com Emily Blunt, Simon Baker, Adrian Grenier, Tracie Thoms, Rich Sommer, além de uma participação da supermodelo brasileira Gisele Bündchen.

O filme é uma história real?

O filme é baseado no livro de mesmo nome escrito por Lauren Weisberger, que trabalhou como assistente pessoal de Anna Wintour, editora-chefe da Vogue, mais importante revista de moda do mundo. Apesar de ser uma obra de ficção, muitas pessoa acreditam que os fatos presente na história sejam relatos da própria autora.

Apesar do medo de que Wintour não gostasse do filme, a poderosa até compareceu ao evento de estreia do longa-metragem usando, claro, uma peça da grife Prada.

No entanto, fontes afirmaram na biografia de Wintour que a editora comentou com a editora Laurie Jones de que ela não se lembrava quem era sua assistente pessoal que escreveu a obra. "Não consigo me lembrar quem é essa garota'”, escreveu a autora Amy Odell em Anna: The Biography.