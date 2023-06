Boninho segue no comando do BBB - Foto: Reprodução/Rede Globo

Chefão deixou o comando do No Limite

Boninho saiu do BBB? Saiba o futuro do diretor na Globo

Um dos nomes mais prestigiados entre os diretores da programação da Globo, Boninho deixou o comando do No Limite, conforme informado pelo jornalista Gabriel de Oliveira, do site TV Pop. A produção da nova temporada do reality show de sobrevivência será terceirizada.

Boninho vai sair da Globo?

O diretor Boninho segue trabalhando na Globo e continua no comando do Big Brother Brasil, mas deixa a produção do No Limite após colecionar fracassos nos últimos anos, que lhe fizeram perder prestígio.

O famoso foi cortado da equipe de produção do reality show de sobrevivência pela alta cúpula da emissora, que decidiu terceirizar a nova edição.

A responsável pela produção dos novos episódios de No Limite agora é a empresa Endemol Shine, detentora dos direitos de "Survivor". O diretor escolhido é Rodrigo Giannetto, o mesmo que dirigiu o reality "The Bridge Brasil", da HBO Max, junto a Vivian Alano e Padu Estevão.

O veículo também informa que caso a temporada fracasse novamente, o No Limite deve sair da grade da Globo. A sétima edição do reality de sobrevivência segue com apresentação de Fernando Fernandes e já começou a ser gravada.

A temporada será realizada pela primeira vez na Amazônia e contará com novas dinâmicas, além de confrontos entre celebridades e anônimos. O reality estreia em 18 de julho e terá apenas 10 episódios.

A emissora afirmou ao TV Pop que Boninho de fato não está mais envolvido na produção do programa e alegou que essa já era mudança prevista contratualmente, negando as especulações que o diretor teria perdido prestígio após as edições fracassadas do Big Brother Brasil nos últimos anos, além do The Voice e No Limite que também não conseguiram conquistar o público.

A próxima edição do BBB já está confirmada e as inscrições já foram abertas. O programa tem previsão de estreia para janeiro.

