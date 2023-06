Vem BBB 24? Ex-BBB Dicesar quer notado por Boninho de novo

Dicesar, 57, voltou à televisão depois de anos de sua passagem no BBB 10. Em maio, o maquiador disputou uma vaga na Mansão de A Grande Conquista com outras 69 pessoas, o que lhe rendeu muitos perrengues, mas não conseguiu os votos necessários para seguir na competição. Em entrevista ao exclusiva ao DCI, o ex-BBB afirmou que voltaria a participar do Big Brother Brasil se tivesse a chance, mas mudaria sua forma de jogar .

Dicesar, do BBB 10, sonha em voltar para reality da Globo

O maquiador voltou a participar de um reality show treze anos depois de ficar conhecido pelo BBB 10, no qual terminou a competição em quinto lugar - ele foi eliminado em um paredão contra Marcelo Dourado, que venceu a temporada.

No que depender do ex-BBB, ele está disposto a voltar para o confinamento da Globo se ganhasse uma nova chance do big boss. "Meu sonho o Boninho me notar novamente, eu aceitaria sim", afirma. No entanto, Dicesar mudaria sua estratégia de jogo para tentar chegar mais adiante na competição. "Eu seria mais polêmico, não leria livros e iria interagir mais. Eu não levaria desaforo algum dentro da casa e não iria pensar em silêncio, iria falar o que está passando na minha cabeça", revela.

A participação de Dicesar no Big Brother Brasil aconteceu quando o programa ainda não gerava tantos famosos e influenciadores digitais como acontece hoje, já que as redes sociais tinham outra proposta. Apesar da cultura do cancelamento amplamente difundida na web, o maquiador revelou que não ficou com medo de enfrentar um reality nessa nova era.

"São épocas bem diferentes com a Internet, o publico participa bem mais. O confinamento de ambos foram tranquilos. No BBB, apesar de tudo, tínhamos mais regalias. No A Grande Conquista é tudo menos, passamos por mais apertos, mas eu não fiquei com medo de cancelamento, não. Graças a Deus, as pessoas estão mais abertas e me abraçaram e se sensibilizaram com minha história de vida", pontou.

Vale tudo para ganhar R$ 1 milhão?

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, Dicesar se inscreveu para participar do A Grande Conquista. O maquiador foi escolhido para a fase da Vila, na qual permaneceu por dez dias vivendo em casa minúsculas e superlotadas enquanto tentava ganhar os votos do público.

Em uma das noites, o ex-BBB dormiu ao relento. A cena viralizou nas redes sociais e rendeu críticas ao programa. "Foi bem difícil dormir ao relento, mas acredito que são regras do jogo. E estava frio hein! Não cabiam quatro pessoas dentro de uma barraca úmida. Passei 32 anos em São Paulo ralando pra não passar frio e fome e passei tudo isto num reality [risos]", relembrou.

O paranaense mora há mais de três décadas em São Paulo, onde já trabalhou como host de baladas, maquiador, vendedor de loja de roupas, entre outras funções. Dicesar também é drag queen, atendendo pelo nome de Dimmy Kieer, que existe há mais de 25 anos. Até hoje, foi a única drag que participou do reality show.

Depois que deixou o BBB, Dicesar teve algumas oportunidades na televisão e até ganhou um quadro no Programa da Eliana, no SBT, chamado "adogo" - o nome é uma referência ao seu bordão dentro do programa, "adoro". O maquiador também produziu seu próprio show de stand-up, o "BBB do Babado", no qual falava de forma bem humorada sobre sua participação na atração.

Apesar do esforço para seguir em A Grande Conquista, Dicesar ficou em 11º lugar na votação popular, que levou apenas dez jogadores para a segunda fase do reality. Mesmo com a eliminação precoce, o maquiador vê sua participação de forma positiva. "Não me arrependi não. Foi bem difícil, mas eu queria que o público lembrasse de mim, torcesse por mim, queria ser notado pelo diretor [Rodrigo] Carelli. Acho que consegui", avaliou.

Veja: Eliminado de A Grande Conquista, ex-BBB Dicesar ainda sonha com fama