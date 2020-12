Briga? ‘Sex And The City’ volta, mas sem Kim Cattrall

Nesta quarta-feira (23), circulou pela internet uma informação de que a HBO estaria interessada em reviver ‘Sex And The City‘ como uma versão de minissérie, mas com ausência de um personagem do elenco original. Para a tristeza dos fãs, a atriz Kim Cattrall – que deu vida a personagem Samantha, pode não integrar o elenco da nova versão da série.

O que aconteceu com a atriz de Sex And The City?

Segundo fonte de Mara Siegler, do Page Six, a atriz estaria desinteressada em participar na nova versão, por conta de um desentendimento com parte do elenco original. Ainda segundo a fonte, Sarah Jessica Parker, 55 anos, Kristin Davis, 55 anos, que interpreta Charlotte, e Cynthia Nixon, 54 anos, que interpreta Miranda, devem retornar no elenco.

Mas, a ausência de Kim Cattrall pode ter uma relação direta com uma das atrizes do elenco original. A loira estaria desinteressada em voltar, após desentendimentos com a outra protagonista da produção, Sarah Jessica Parker. Mas, para muitos, a ausência de Cattrall não é tão surpresa assim, já que ela disse várias vezes que não estava mais interessada em retornar à franquia. Em outubro de 2017, a atriz disse a Piers Morgan que não haveria um terceiro filme de ‘Sex And The City’ com ela. “Não para mim. Isso é parte de completar 60 anos. Esse foi um momento muito claro de quantos anos me restam e o que quero fazer com isso? O que eu não fiz?”, disse ela, na época.

A rivalidade entre as duas protagonistas, ficou bem clara em 2018, após a morte do irmão de Kim. Na época, Parker havia prestado suas condolências à Kim, no entanto, não recebeu nenhum agradecimento pelas palavras. “Meu amor e minhas condolências para você e sua família”, escreveu a famosa. No Instagram, Cattrall respondeu com uma mensagem furiosa. “O seu empenho contínuo em entrar em contato é uma lembrança dolorosa de como foi e continua a ser cruel comigo. Deixe-me ser muito clara (se já não fui), Você não é minha amiga”, afirmou na ocasião.

Kim e Parker falam sobre a série

Sex And The City teve seis temporadas, exibidas entre 1998 e 2004. Além disso, a produção acabou resultando em mais dois filmes. Um filme mostrando o casamento de Carrie e Big [2008], e o outro, seguindo uma continuação do sucesso, lançado em 2010.

Sobre a opinião dos fãs em acrescentar os dois filmes após a série, ela disse : “Eu sinto que a série era melhor quando era série e o bônus foram os dois filmes”. Ao contrário de Kim, Sarah Jessica Parker mostrou que estava interessada em filmar. Durante uma entrevista ao Entertainment Tonight em 2019, ela disse: “alguns episódios de Sex And The City”, Ela continuou: “Eu não chamaria de reboot, eu chamaria de uma ‘revisitação’. Eu gostaria de ver onde todas elas estão”. Por fim, Sara ainda disse que com a internet e sua evolução constante, a trama poderia ter mais enredos interessantes e até causar mudanças nas “políticas sexuais”. “Valem a pena serem explorados”, disse. “Acho que Carrie Bradshaw seria muito gananciosa em compartilhar seus sentimentos e pensamentos”, acrescentou.