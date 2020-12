Oscar 2021: o que sabemos até agora sobre a premiação

O Oscar 2021 estava previsto para fevereiro, época que geralmente ocorre a premiação, no entanto precisou ser adiada para abril, no intuito de fugir da pandemia do covid-19. Como o período de elegibilidade também foi estendido, ainda estamos longe do dia em que saberemos oficialmente os nomes do indicados, mas o Jornal DCI já te adianta algumas obras que podem estar na corrida pela estatueta dourada.

Quando acontecerá o Oscar 2021?

Como anunciado pela Academia, em junho de 2020, a cerimônia do Oscar 2021 acontecerá no dia 25 de abril.

Anteriormente, a premiação estava prevista para acontecer em fevereiro, mês que geralmente ocorre a cerimônia anualmente, no entanto, a pandemia do covid-19 fez o Oscar 2021 mudar de planos. Ainda não há confirmação se a premiação será virtual, como ocorreu com o Emmy, o VMA e a Billboard Music Awards, em 2020, ou presencial.

Quem pode concorrer?

A data de elegibilidade das obras foi estendida e os filmes que forem lançados nos cinemas dos Estados Unidos até 28 de fevereiro podem ser avaliados para indicação. A data do anúncio dos nomeados ao Oscar 2021 ficou marcada para o dia 15 de março.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021. Here's what else you need to know: – The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

– Nominations will be announced on March 15, 2021

– @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k — The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020

Viola Davis e Chadwick Boseman podem estar na categoria de atuação

Lançado na Netflix na última sexta-feira (18), A Voz Suprema do Blues pode render uma indicação de melhor atriz para Viola Davis, que venceu a categoria de atriz coadjuvante em 2017. O filme também pode ter outra indicação nas categorias de atuações, Chadwick Boseman, que faleceu em 28 de agosto de 2020, pode receber uma indicação póstuma por seu trabalho no longa.

A Voz Suprema do Blues se passa nos anos 1920 e conta a história real de Ma Rainey, a ‘Rainha do Blues’. A obra também pode aparecer nas categorias principais do Oscar 2021, como a indicação de melhor filme.

Chadwick Boseman pode ser indicado por dois filmes

Além de seu papel de destaque em A Voz Suprema do Blues, Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra, também chamou atenção no filme Destacamento Blood, também da Netflix, dirigido pelo oscarizado Spike Lee. Será que ele será indicado por apenas um dos filmes ou os dois no Oscar 2021? Em 2020 Scarlett Johansson foi indicada em duas categorias ao mesmo tempo, a de melhor atriz por Histórias de um casamento, e a melhor atriz coadjuvante por seu papel em Jojo Rabbit.

Leia mais: filmes de Chadwick Boseman: relembre 4 papéis marcantes do ator

Nomadland pode ser indicado nas categorias principais – Oscar 2021

Nomadland, protagonizado por Frances McDormand, vencedora de 2 oscars, e dirigido, escrito, produzido e editado por Chloé Zhao, pode aparecer nas principais categorias do Oscar 2021. O filme segue a história de uma mulher de 60 anos que parte para a estrada após um colapso econômico em uma cidade na zona rural de Nevada.

O longa é um dos favoritos às indicações do ano desde que abocanhou grande prêmios em festivais, como o Leão de Ouro no Festival de Veneza e o prêmio principal do Festival de Toronto, além disso, o filme já fez a limpa em outras premiações (confira aqui). Se Chloé Zhao conseguir a indicação de melhor direção no Oscar 2021, esta será a sexta vez na história que uma mulher é indicada à categoria.

Os 7 de Chicago

Escrito e dirigido por Aaron Sorkin, que levou o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2011, por A Rede Social, seu filme baseado em fatos, Os 7 de Chicago, lançado em 16 de outubro na Netflix, pode aparecer nas categorias de atuação.

Segundo o portal internacional IndieWire, o estúdio fará campanha para o Oscar 2021 para todo o elenco principal do longo. Nomes como o de Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jeremy Strong, Yahya Abdul Mateen II, Mark Rylance e Frank Langella têm chance de serem citados nas indicações do ano.

David Fincher pode lutar pela estatueta com Mank

No começo do mês de dezembro, Mank, do aclamado David Fincher estreou no catálogo da Netflix. A obra que conta os bastidores do filme Cidadão Kane, de 1941, tem grandes chances de ganhar indicações em todas as categorias principais: melhor filme, melhor direção (Fincher), melhor ator (Gary Oldman), melhor atriz coadjuvante (Amanda Seyfried), melhor roteiro (Jack Fincher), melhor fotografia (Erik Messerschmidt), entre outros.

Mesmo que o filme tenha sido lançado há menos de um mês, já venceu 3 categorias em premiações norte-americanas (Confira aqui). Será que o filme fará a limpa nas categorias do Oscar 2021?

Borat 2 pode ser indicado em 3 categorias

Borat: fita de cinema seguinte pode aparecer em três categorias: a de melhor ator (Sacha Baron Carter), a de melhor atriz coadjuvante (Maria Bakalova) e melhor roteiro adaptado.

Filme brasileiro pode ser indicado a melhor filme no Oscar 2021

Bacurau foi lançado no Brasil em 2019 e por isso só podia ser indicado ao Oscar de 2020, na categoria de melhor filme internacional, no entanto, como o filme estreou em 2020 nos Estados Unidos, é elegível à categoria de melhor filme e todos as outras do Oscar 2021, com exceção da categoria de melhor filme internacional, que leva em consideração o ano de lançamento no país de origem.

Se Bacurau conseguir uma indicação, pode repetir o feito de Cidade de Deus que foi indicado à 4 oscars em 2004, um ano após seu lançamento no Brasil.

Leia também: Barack Obama inclui brasileiro ‘Bacurau’ na lista de filmes preferidos

Estreia de Regina King na direção pode render render um Oscar

Regina King, atriz vencedora de 4 Emmys (o ‘oscar’ da TV), 1 Globo de ouro e 1 Oscar, está estreando na direção com o filme One night in Miami e pode ser indicada à categoria de melhor direção. Assim como Chloé Zhao, Regina pode se tornar a sexta mulher na história a concorrer à estatueta como diretora. Se as duas conseguirem indicações à categoria no Oscar 2021, será um feito histórico: a primeira vez que duas mulheres são indicadas ao mesmo tempo como diretoras.

Documentário de Bárbara Paz foi selecionado para pré-lista

Todo ano, os países do mundo todo selecionam um filme nacional para colocar na pré-lista do Oscar da categoria de filme internacional. O que isso significa? Que aqueles filmes serão assistidos pelos votantes da Academia do Oscar e alguns deles serão indicados à melhor filme internacional do ano. Para o Oscar 2021, o documentário Babenco, de Bárbara Paz, foi selecionado para representar o Brasil na corrida pela estatueta dourada.

Babenco venceu o Festival de Venice como melhor documentário.

Riz Ahmed pode ganhar indicação na categoria de melhor ator

Vencedor do Emmy de melhor ator em minissérie ou telefilme em 2017, Riz Ahmed pode ser indicado ao Oscar 2021 de melhor ator por sua performance no recente lançamento da Amazon Prime Video, O som do silêncio, que apresenta a trama de um baterista que começa a perder a audição.

Como assistir ao Oscar 2021?

No Brasil há duas formas de assistir à premiação: na TV aberta ou na TV fechada. Na TV aberta, a cerimônia é exibida pela Globo, o que também permite que seja exibida no aplicativo da emissora, o Globoplay. Na TV fechada, os direitos de exibição são do canal TNT. O horário da premiação, assim como do tapete vermelho, são divulgados quando a data da premiação se aproxima, mas geralmente o tapete é transmitido no canal fechado a partir das 21h30 e o Oscar cerca de uma hora depois. Na TV aberta é exibido apenas a premiação, não é possível ver as entrevistas do tapete vermelho, que ocorrem antes da premiação começar.

