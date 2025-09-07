Campeões de Bilheteria exibe O Espetacular Homem-Aranha 2

A TV Globo apresenta neste domingo, 7 de setembro, o filme “O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro”, logo após Temperatura Máxima. A história do ovem Peter Parker tem exibição prevista para às 14h50 (horário de Brasília).

Qual o filme do Campeões de Bilheteria hoje?

O Homem-Aranha quer equilibrar a vida de super-herói e sua relação com Gwen Stacy, mas novos inimigos aparecem. Agora, além de ter que lidar com o retorno de seu velho amigo Harry, que planeja usar plutônio para o mal, ele ainda deverá enfrentar a chegada de Electro, um vilão forte e poderoso.

O filme é estrelado por Kari Coleman; Chris Cooper; Marton Csokas; Embeth Davidtz; Colm Feore; Sally Field; Jamie Foxx; Andrew Garfield; Paul Giamati; Campbell Scott; Emma Stone.

Há duas formas de assistir: a primeira é o jeito tradicional, sintonizando na Rede Globo no horário indicado. Quem estiver longe da televisão, pode baixar o aplicativo do GloboPlay para dispositivos móveis e ter acesso ao sinal da emissora gratuitamente mediante cadastro.

Feito isso, é só clicar em “Agora na TV”. O GloboPlay também disponibiliza todos os títulos da emissora em seu catálogo para assinantes.