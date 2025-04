Chaves no SBT volta com episódios raros; veja horário de exibição

O SBT está exibindo episódios raros e inéditos de “Chaves”. O seriado passa diariamente, às 13h (de Brasília). “A gente foi fundo no nosso arquivo e achou algumas imagens quase nunca antes vistas”, dizia o anúncio sobre os episódios que serão transmitidos pela primeira vez na emissora.

A emissora revelou que realizou uma extensa pesquisa em seus arquivos para selecionar episódios que, por diversos motivos, tiveram pouca ou nenhuma exibição anterior. Essa estratégia visa não apenas atender aos pedidos dos telespectadores, mas também reforçar o compromisso do SBT em manter viva a memória de programas que marcaram gerações. ​

“Chaves” retornou à programação diária do SBT em janeiro de 2025, após mais de quatro anos fora do ar. Desde então, o seriado tem se destacado como uma das maiores audiências da emissora, evidenciando o carinho e a nostalgia que o público brasileiro ainda nutre pelo programa. ​

Para os admiradores de longa data e para as novas gerações que estão descobrindo o universo de “Chaves”, essa é uma oportunidade imperdível de reviver e conhecer histórias que consolidaram o seriado como um ícone da televisão mundial.

Assistir Chaves no SBT online

Há duas formas de assistir a programação do canal, e a a primeira é a opção mais comum, sintonizando no canal por meio de qualquer televisão com acesso as emissoras abertas brasileiras. A segunda maneira é com a plataforma online do canal, o SBT Vídeos, que tem uma aba para que o público possa assistir a TV ao vivo.

Para quem não consegue acompanhar os folhetins durante a exibição ao vivo, é possível assistir os capítulos das novelas do SBT depois da transmissão na TV: você pode assistir gratuitamente no SBT Vídeos, a única obrigatoriedade é a criação de uma conta no site.

