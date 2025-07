Chef de Alto Nível estreia hoje após Vale Tudo; veja horário

A TV Globo estreia nesta terça-feira, 15 de julho, o programa Chef de Alto Nível, um reality show gastronômico comandado por Ana Maria Braga. A atração deve competir com o Masterchef da Band, que é exibido praticamente no mesmo horário.

Que horas começa Chef de Alto Nível?

O reality vai ao ar às terças e quintas, após Vale Tudo, e a estreia está marcada para às 22h25 (de Brasília). A disputa também será exibida no GNT às quartas e sextas, às 21h15, no dia seguinte à exibição na TV Globo. O GNT exibe ainda às sextas, às 22h30, a partir de 18 de julho, o spin-off ‘Cozinha de Alto Nível’ com os chefs mentores Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

A série acompanha chefs profissionais e amadores em sua jornada enquanto eles preparam uma série de pratos deliciosos no que os criadores estão chamando de “a competição de culinária mais difícil e épica da TV”.

A cozinha é distribuída em três andares, com cada espaço testando a criatividade culinária, a agilidade, o talento e a experiência dos competidores, enquanto eles competem para avançar para o próximo nível.

Ao longo do programa, os cozinheiros serão orientados pelos renomados chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, enquanto competem para ganhar um prêmio de R$ 500 mil.

Quem são os participantes?

Ao todo, 24 participantes estão no Chef de Alto Nível, que é dividido em três categorias: cozinheiros da internet, profissionais e amadores. Todas as regiões do Brasil tem representantes.