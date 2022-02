Como assistir Conmebol TV ao vivo pelo canal e online? Saiba como

O canal da Conmebol transmite com exclusividade jogos dos principais torneios do continente como Libertadores, Copa Sul-Americana e a Recopa durante a temporada. Disponível somente em TV’s por assinatura, o torcedor pode adquirir o serviço extra para acompanhar de perto as disputas. Dessa maneira, descubra a seguir como assistir a Conmebol TV ao vivo.

Como assistir Conmebol TV ao vivo e qual o preço?

Os canais da Conmebol TV só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro/NET ou DirecTV GO. Para ter acesso completo nas transmissões, o torcedor deve, além de ser assinantes da plataforma, pagar um valor extra todo mês na conta. Esse valor é diferente entre as operadoras.

Lembrando que a Vivo e Oi, operadoras também por assinatura, não possuem acordo com a Conmebol dos direitos de transmissão e por isso não estão disponíveis no catálogo de opções.

Pela Sky, a plataforma disponibiliza a transmissão de todos os canais ao vivo e HD pelo valor de R$29,90 ou R$19,90 ao mês. Para todos os jogos da temporada, é R$209,70. Para assinar, basta entrar no site da Sky (www.sky.com.br), acessar a sua contra através do Login, procurar pela Conmebol TV e escolher o pacote que deseja.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Para ter a Conmebol TV através da Claro/Net, o torcedor deve acessar a sua contra através do site (www.claro.com.br) ou entrar em contato com a operadora através dos telefones próprios. Os valores vão de R$29,90 até R$39,90 por mês, dependendo do plano escolhido.

Os canais na TV são 71, 711, 712 e 713. Além disso, o aplicativo NOW também disponibiliza os canais da Conmebol TV para os assinantes da plataforma.

A opção final é o DirecTV GO. O serviço de streaming da TV paga tem acordo de transmissão com a Conmebol e, por isso, disponibiliza também as partidas entre os canais. As transmissões são feitas tanto pela SmarTV, smparthones, site como por tablets.

O serviço está disponível no site oficial (www.directvgo.com) e no aplicativo por R$79,90. Entretanto, a plataforma dá a opção de testagem grátis por 7 dias. Com o valor da Conmebol TV, adiciona-se R$29,90 por mês.

Recopa 2022 entre Athletico x Palmeiras

A Recopa Sul-Americana em 2022 reúne Palmeiras e Athletico Paranaense para uma disputa que promete balançar as emoções dos torcedores.

De um lado, o alviverde venceu a Libertadores pelo segundo ano consecutivo e, além de disputar o Mundial de Clubes da FIFA, também garante o direito de jogar a Recopa em busca do primeiro título no ano.

Do outro lado, o Athletico ganhou do RB Bragantino na final da Copa Sul-Americana e, por isso, pode conquistar o título da Recopa este ano. Esta é a segunda vez do clube na competição.

No ano passado, o Palmeiras perdeu para o Defensa y Justicia. Já em 2019, o Furacão foi derrotado pelo River Plate, perdendo a oportunidade do troféu.

Onde vai passar Recopa 2022 entre Athletico-PR x Palmeiras hoje ao vivo